La Champions League del Milan di Stefano Pioli si apre con un'affascinante trasferta ad Anfield, contro il Liverpool di Jurgen Klopp, big match della 1ª giornata del Gruppo B, che vedrà anche il confronto fra Atletico Madrid e Porto. Quello in terra inglese sarà il 3° confronto nella competizione fra le due formazioni, che per il resto si sono affrontate due volte in finale: i Reds hanno vinto con la lotteria dei rigori ad Istanbul nel 2005, il Diavolo si è imposto 2-1 ad Atene nel 2007. I rossoneri hanno vinto tuttavia appena una delle ultime 13 gare contro formazioni inglesi nelle competizioni internazionali (4 pareggi e 8 KO): nel febbraio 2012 rifilarono un secco 4-0 all'Arsenal negli ottavi di Champions.

Liverpool-Milan: probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané. All. Klopp

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic. All. Pioli

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Liverpool-Milan in Diretta TV

Liverpool-Milan si giocherà mercoledì 15 settembre alle 21:00, allo stadio Anfield di Liverpool, e sarà disponibile su canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Liverpool-Milan in Live Streaming

Liverpool-Milan potrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go, NOW (il servizio di streaming live e on demand di Sky) e Infinity +: il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

Ultimi risultati del Liverpool

Leeds-Liverpool 0-3 (20' Salah, 50' Fabinho, 92' Mané)

Liverpool-Chelsea 1-1 (22' Havertz, 50' Salah)

Liverpool-Burnley 2-0 (18' Jota, 69' Mané)

Norwich-Liverpool 0-3 (26' Jota, 65' Firmino, 74' Salah)

Ultimi risultati del Milan

Milan-Lazio 2-0 (45' Leao, 66' Ibrahimovic)

Milan-Cagliari 4-1 (12' Tonali, 15' Deiola, 17' Leao, 24' e 43' Giroud)

Sampdoria-Milan 0-1 (9' Brahim Diaz)

