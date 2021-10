Il Milan di Stefano Pioli sbarca a Porto per una sfida ad alta tensione: i Rossoneri dovranno vincere a tutti i costi per recuperare terreno in un girone B di Champions League che li vede ancorati all'ultima posizione dopo le due sconfitte contro Liverpool (2-3) e contro Atletico Madrid (1-2). Il Porto di Sérgio Conceição sta vivendo un ottimo periodo di forma ed è in corsa per il titolo in Primeira Liga. In Champions, i portoghesi sono riusciti a frenare la banda del Cholo alla prima giornata (0-0), salvo poi collassare contro il Liverpool nella seconda (1-5).

Porto-Milan: le probabili formazioni

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi. All. Conceicao.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli.

Arbitro: Felix Brych.

Porto-Milan in diretta tv

Porto-Milan si giocherà martedì 19 ottobre alle 21:00, allo Stadio do Dragão di Porto, e sarà disponibile su Canale 5 e sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Porto-Milan in Live Streaming

Porto-Milan potrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go, NOW (il servizio di streaming live e on demand di Sky) e Infinity +: il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

Ultimi 5 risultati del Milan

Milan-Verona 3-2 (7' Caprari, 24' rig. Barak, 59' Giroud, 76' rig. Kessié, 78' aut. Gunter)

Atalanta-Milan 2-3 (1' Calabria, 42' Tonali, 78' Leao, 86' rig. Zapata, 90+4' Pasalic)

Milan-Atletico Madrid 1-2 (20' Leao, 84' Griezmann, 90+7' Suarez)

Spezia-Milan 1-2 (48' Maldini, 80' Verde, 86' Brahim Diaz)

Milan-Venezia 2-0 (68' Brahim Diaz, 82' Theo Hernández)

Ultimi 5 risultati del Porto

Sintrense-Porto 0-5 (17', 27' Sergio Oliveira, 55', 69' Evanilson, 76' Toni Martinez)

Porto-Pacos de Ferreira 2-1 (19' Nuno Santos, 44' Luis Diaz, 52' Wendell, 90+5' Taremi)

Porto-Liverpool 1-5 (18', 60' Salah, 45' Mané, 74' Taremi, 77', 81' Firmino)

Gil Vicente-Porto 1-2 (9' Taremi, 24' Lino, 89' Sergio Oliveira)

Porto-Moreirense 5-0 (34', 71' Taremi, 51', 65' Luis Diaz, 77' Pepe)

Milan, le avversarie nel Girone B di Champions League

