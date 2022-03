Una serata eccezionale e impensabile, per come si era messa la partita nella prima parte. Loro hanno gestito bene la palla per un'ora, poi è bastato un piccolo errore e da lì la partita è finita per loro e iniziata per noi". Real Madrid-PSG, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2021/22, è terminato sul punteggio di 3-1 , frutto delle reti di Mbappé e della tripletta di Benzema che ribalta la gara. Con questo risultato il Real Madrid elimina il PSG e vola ai quarti di finale insieme a City, Liverpool e Bayern Monaco. Della partita ha parlato ai microfoni di Amazon Carlo Ancelotti: "".

Sulla sofferenza dei suoi

Ad

"Sono d'accordo, sulla sofferenza abbiamo costruito la nostra vittoria. Loro hanno fatto meglio nella prima parte, ma poi noi siamo riusciti a ribaltarla".

Champions League Le pagelle di Real-PSG 3-1: Benzema infinito. Messi-Parigi: che abominio UN' ORA FA

Su Benzema

"Il miglior attaccante al mondo o uno dei migliori. Ha determinato la partita con un'efficacia strepitosa".

Sul futuro

"Il mio futuro è giorno per giorno, sono felicissimo in questo club".

Leonardo, ds del PSG: "Dobbiamo riflettere"

"È un duro colpo. C'è un chiaro fallo di Benzema su Donnarumma sul primo gol. Quella rete ha cambiato le cose, ci siamo persi e il Real Madrid si è trasformato. È stato il momento decisivo. Dobbiamo accettare i nostri errori e la nostra incapacità nel gestire le situazioni difficili. Abbiamo perso e ci sono cose da analizzare, trovando le soluzioni il prima possibile. Nell'intervallo eravamo convinti di essere migliori e che saremmo andati avanti con una rosa in grado di vincere la competizione. Quando le cose succedono, devi riflettere, ponderare la situazione, capire cosa è successo, ma abbiamo bisogno di tempo per farlo".

Pochettino: "Impossibile parlare adesso"

"La qualificazione si è giocata in questi dieci minuti. Siamo stati la squadra migliore nelle due partite. Il calcio è gestire bene i momenti delle partite, è vero che siamo un po' crollati. Impossibile da spiegare".

Sul suo futuro e su quello di Mbappé: "È impossibile parlarne adesso. Siamo così delusi. Dovremo alzarci tutti perché è un momento difficile per noi".

Su Donnarumma: "È incredibile che il fallo su Donnarumma non sia stato rivisto sul video. E' un fallo molto evidente di Benzema secondo me. Tutti gli angoli di campo mostrano che c'è un fallo. Non capisco perché non ci fosse il VAR in quel momento".

Ancelotti: "Intelligenza e intensità, miglior Real può eliminare PSG"

Champions League La papera di Donnarumma che ha svoltato Real Madrid-PSG UN' ORA FA