Nemmeno in un thriller. Nemmeno in un bestseller. Al Bernabeu va in scena l'incredibile. Non tanto perché il Real Madrid batte il PSG e vola ai quarti di finale, imponendosi per 3-1 e rimontando lo 0-1 di Parigi, quanto per il modo imprevedibile e allucinante in cui si snoda la partita. O meglio: le due partite. Una è quella del primo tempo, l'altra è quella della ripresa. Per 45 minuti buoni, e anche di più, il PSG domina il Real grazie a un Kylian Mbappé semplicemente fenomenale, trova il vantaggio con un guizzo del francese e pare portare a casa un'agevole qualificazione. Pare, appunto. Perché nella ripresa tutto viene ribaltato. E il demerito principale è di Gigio Donnarumma, che con un erroraccio regala al Real il gol del pareggio , firmato da Benzema. Già, Karim Benzema. L'uomo capace di rubare la scena al connazionale Mbappé. Perché dopo l'1-1 arriva pure il 2-1 e, a strettissimo giro di posta, addirittura il 3-1. Sempre di Karim "The Dream". L'eroe che, nel momento più difficile, timbra la tripletta da sogno e porta le Merengues ai quarti di finale di Champions League. Mentre il PSG di Messi saluta amaramente la competizione nel modo più impensabile.

Tabellino

Real Madrid-PSG 3-1 (primo tempo 0-1)

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal (66' Lucas Vazquez), Militão, Alaba, Nacho; Valverde, Modric, Kroos (58' Camavinga); Asensio (58' Rodrygo), Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (89' Draxler), Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo (81' Di Maria), Verratti, Paredes (71' Gueye); Messi, Mbappé, Neymar. All. Pochettino

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Gol: 39' Mbappé (P), 61' Benzema (R), 76' Benzema (R), 78' Benzema (R)

Ammoniti: Paredes, Nacho, Vinicius Junior, Carvajal, Hakimi, Kimpembe, Lucas Vazquez

Espulsi: nessuno

La cronaca in 12 momenti chiave

13' – Spunto da campione in area di Mbappé e sinistro incrociato che Courtois respinge con il corpo. Grande occasione per il PSG.

25' – Destro a giro improvviso da fuori area di Benzema, con la palla che sfiora il palo di un Donnarumma proteso in volo.

31' – Messi-Neymar-Messi, scucchiaiata dell'argentino da posizione ravvicinata ma defilata, con la palla che passa accanto alla porta vuota senza trovare compagni.

34' – Nuno Mendes scatta sulla sinistra e tocca in area per Mbappé, che segna di prima intenzione. Il gol viene però annullato per l'iniziale posizione irregolare del terzino.

39' – GOL DEL PSG. Neymar lancia in campo aperto Mbappé, che sfida Alaba nell'uno contro uno e col destro trova il primo palo, non dando scampo a Courtois. 0-1.

Kylian Mbappé (Real Madrid-PSG) Credit Foto Getty Images

54' – Neymar imbuca perfettamente per Mbappé, che con una finta salta Courtois e mette dentro a porta vuota. Lo stesso Mbappé era però in fuorigioco: secondo gol annullato al francese.

61' – GOL DEL REAL MADRID. Errore incredibile di Donnarumma, che aspetta troppo a rilanciare e perde palla nella propria area: Rodrygo tocca per Benzema, che da due passi non sbaglia.

64' – Centro di Valverde per Benzema, che stacca altissimo e di testa manca di poco la porta. Real vicino anche al 2-1.

72' – Palla vagante nell'area del PSG, Vinicius Junior si ritrova il pallone a pochi passi dalla porta ma col piattone alza troppo la mira.

76' – GOL DEL REAL MADRID. Gran palla dentro di Modric per il francese, che in area si gira e con il destro fulmina nuovamente Donnarumma grazie anche a una deviazione di Marquinhos. 2-1.

78' – GOL DEL REAL MADRID. Azione di Vinicius Junior, Marquinhos non libera e Benzema piazza la zampata del campione, battendo di nuovo Donnarumma. Tripletta fenomenale.

90' – Finta e controfinta al limite di Modric e sinistro a giro che sfiora l'incrocio. Real a un passo anche dal poker.

Il migliore

Karim BENZEMA – Senza quella giocata lì, senza quel pressing lì, che in 100 casi su 101 va a vuoto, il Real Madrid sarebbe con ogni probabilità fuori dalla Champions League. Giocherà i quarti di finale. Con un grazie a Donnarumma, certo. Ma con tanto, tanto, tantissimo, Karim Benzema. The Dream.

Il peggiore

Gianluigi DONNARUMMA – La concorrenza, sui portieri, non paga. Troppo delicato, psicologicamente, il ruolo dell’estremo difensore, che nella serenità deve avere la sua base quotidiana. E così, dopo una stagione “un po’ a te un po’ a me”, Donnarumma commette il paperozzo dell’anno nella serata più importante di tutte. Un insegnamento per Pochettino. Ma soprattutto per chi gli sta sopra: comprare 200 figurine, ‘farsi’ tutti i più forti, può anche essere controproducente. Karma.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

