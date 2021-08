Si completa piano piano il quadro delle qualificate alla fase a gironi di Champions League 2021/22, che vedrà il sorteggio di questi proprio giovedì pomeriggio – Inter, Juventus, Milan e Atalanta le italiane interessate.

Arrivano così i primi 3 verdetti nella serata di mercoledì, con Benfica, Young Boys e Malmo che festeggiano l’ingresso nell’elite d’Europa.

Benfica passa in 10

Il match più tosto era senza dubbio quello del Philips Stadium di Eindhoven dove il PSV ospitava il Benfica, in un remake addirittura della finale di questa competizione nella sua edizione 1988. A fare festa sono i portoghesi del ‘santone’ Jorge Jesus, che tira fuori l’ennesimo capolavoro difensivo e riesce a venire fuori con uno 0-0 da una partita giocata in 10 per più di un’ora. A salvare il Benfica dopo l’espulsione di Verissimo, sono una traversa a porta vuota di Zahavi e le parate del portiere greco Odysseas Vlachodimos, autentico protagonista. Benfica dunque avanti grazie al 2-1 dell’andata.

Young Boys in rimonta

In Champions League anche gli svizzeri dello Young Boys, che dopo la vittoria in casa per 3-2 settimana scorsa, riescono a replicarsi in medesimo risultato anche a Budapest, sul campo del Ferencvaros. Anche in questo caso, come settimana scorsa, vittoria in rimonta, con lo Young Boys che rimonta da 1-2 sotto fino al 3-2 finale.

Festa per il Malmo di Tomasson

Festa infine per gli svedesi del Malmo guidati dall’ex rossonero Jon Dahl Tomasson. Il Malmo infatti finisce ko 2-1 in casa dei bulgari del Ludogorets, ma in virtù del 2-0 ottenuto in casa dall’andata centrano la qualificazione alla fase a gironi.

Mercoledì gli ultimi 3 posti

Gli ultimi 3 posti dai risultati dei match di mercoledì 25 agosto: Bronbdy-Salisburgo; Dinamo Zagabria-Sheriff Tiraspol; Shakhtar-Monaco. Salisburgo che ha vinto 2-1 al'andata; Sheriff che ha vinto 3-0 all'andata e Shakhtar di De Zerbi che si è imposto a Monte Carlo per 1-0. Ricordiamo che da quest'anno non c'è più la regola del gol in trasferta: quindi in caso di parità nel semplice conteggio, si andrà ai supplementari.

