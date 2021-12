GRUPPO E

Benfica-Dynamo Kiev 2-0 (Yaremchuk 16', Gilberto 22')

Ad

Il Benfica doveva vincere e aspettare notizie positive da Monaco e così è stato. Spavento iniziale con un'occasione clamorosamente fallita da Tsygankov, ma poi in un quarto d'ora i portoghesi vanno sul 2-0. In grande spolvero l'ex Inter Joao Mario autore dell'assist per il raddoppio. Il Benfica sorpassa il Barcellona al secondo posto e si qualifica.

Champions League Allegri: "Brutto secondo tempo, il Venezia mi preoccupa" UN' ORA FA

1. BAYERN MONACO 18 2. BENFICA 8 3. BARCELLONA 7 4. DINAMO KIEV 1

GRUPPO F

Manchester United-Young Boys 1-1 (Greenwood 9', Rieder 42')

La squadra di Ragnick sembra controllare il match dopo il gol di Mason Greenwood, nel finale di tempo però arriva il pari firmato dal 19enne Rieder che sfrutta un'uscita errata di Van de Beek. Il pareggio elimina lo Young Boys anche dalla corsa al terzo posto, rimanendo a -1 dall'Atalanta che giocherà domani con il Villarreal

Greenwood in gol contro lo Young Boys Credit Foto Getty Images

GRUPPO G

Wolfsburg-Lilla 1-3 (Burak Yılmaz 11', David 72', Gomes 78', Steffen 89')

Il Lilla soffre ma chiude avanti il primo tempo grazie alla rete di Yilmaz che costringe i tedeschi a sbilanciarsi nella ripresa per cercare la vittoria qualificazione. Il LOSC vola negli spazi e dilaga centrando il primo posto nel girone G.

Yilmaz esulta contro il Wolfsburg Credit Foto Getty Images

Salisburgo-Siviglia 1-0 (Okafor 50')

Partita equilibrata in Austria. Munir cestina sulla traversa la palla del vantaggio a inizio ripresa e il Red Bull passa subito dopo con Okafor su assist di Adeyemi. Passano pochi minuti e il Siviglia resta in 10 per il doppio giallo a Jordan e la strada verso la qualificazione diventa in salita. Austriaci secondi alle spalle del Lille, spagnoli in Europa League.

1. LILLA 11 2. SALISBURGO 10 3. SIVIGLIA 6 4. WOLFSBURG 5

Salisburgo-Siviglia 1-0, gol di Okafor Credit Foto Getty Images

Klopp: "Il Milan non meritava di arrivare ultimo nel girone"

Champions League Arrivabene: "Plusvalenze? La Juventus pretende rispetto" 2 ORE FA