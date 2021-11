Un altro 3-1 allo Sheriff per rimettere in sesto il girone D, cogliere il terzo risultato consecutivo in Champions League e fare un passo deciso verso una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che manca da quasi 10 anni. L'Inter sbaraglia il campo dello Sheriff con le reti nella ripresa di Brozovic, Skriniar e Sanchez e sale al secondo posto nel girone scavalcando in classifica proprio i moldavi e facendo un passo forse decisivo verso il passaggio del turno. Una qualificazione che potrebbe arrivare anche nel prossimo turno, con una vittoria interna contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi e un risultato positivo del Real Madrid a Tiraspol.

La classifica del girone D

SQUADRA PUNTI DIFFERENZA RETI 1. REAL MADRID 9 +6 2. INTER 7 +3 3. SHERIFF 6 -1 4. SHAKHTAR 1 -8

Lautaro Martinez in azione durante Sheriff Tiraspol-Inter - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

L'Inter si qualifica agli ottavi di finale il 24 novembre se...

- Vince contro lo Shakhtar Donetsk

- Lo Sheriff non fa punti contro il Real Madrid

I nerazzurri sono tornati padroni del proprio destino e già nel prossimo turno possono staccare il biglietto per gli ottavi. Alla truppa di Inzaghi sarà sufficiente battere lo Shakhtar Donetsk con qualunque risultato e sperare in un risultato positivo (pareggio o vittoria) del Real Madrid in casa dello Sheriff. In caso di pareggio o sconfitta, l'Inter si complicherebbe la vita e sarebbe costretta a strappare un risultato positivo al Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Un rischio da evitare, anche perché - facendo il proprio dovere contro lo Shakhtar fra 20 giorni - i nerazzurri potrebbero giocarsi addirittura il primato nel girone contro Benzema e compagni.

Il calendario dell'Inter

INTER-SHAKHTAR DONETSK, 24 NOVEMBRE

REAL MADRID-INTER, 7 DICEMBRE

Inter, le avversarie nel Girone D di Champions League

