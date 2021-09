È stata una notte dolce-amara quella trascorsa da Nathan Aké, giocatore del Manchester City autore dell’1-0 nella gara contro il Lipsia vinta dalla squadra di Pep Guardiola per 6-3. Il difensore ha segnato il suo primo gol in Champions League, ma la gioia è stata rovinata pochi minuti dopo dalla morte del padre, gravemente malato e ormai in fin di vita. Il giocatore ha rivelato il lutto sui social media, pubblicando un messaggio.

"Le scorse settimane sono state le più dure della mia vita, mio padre è stato molto malato e non c’era più modo di salvarlo. Sono stato fortunato ad avere tanto supporto dalla mia fidanzata, dalla mia famiglia e dai miei amici. Ieri dopo un periodo difficile ho segnato il mio primo gol in Champions League e, pochi minuti dopo, mio padre è morto serenamente con mia madre e mio fratello al suo fianco. Forse doveva essere così, vedermi giocare lo rendeva sempre orgoglioso e felice. So che sei sempre con me, sarai sempre nel mio cuore e questo è per te papà".

