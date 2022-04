Atletico Madrid-Manchester City, match valido per il ritorno dei quarti di finale di ritorno di Champions, si é concluso con il punteggio di 0-0. Da segnalare nel finale l'espulsione del brasiliano Felipe ed un accenno di rissa che ha coinvolto i giocatori dell'Atletico e la panchina del Manchester City.

In virtù di questo risultato i cityzens accedono al turno successivo in cui se la vedranno con il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Ilkay Gundogan durante Atletico Madrid-Manchester City - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del MANCHESTER CITY===

EDERSON 6.5 - Un'uscita provvidenziale su Felix nel primo tempo e due super interventi nel finale. Bravo quando chiamato in causa.

WALKER 5.5 - Meno propositivo rispetto a Cancelo. Soffre Lodi e la sua capacità di attaccarlo alle spalle. (dal 75' AKE, 6 - Si piazza a destra cercando di limitare Carrasco. Non brilla ma riesce ad evitare guai dalle sue parti.)

LAPORTE 6,5- .Rischia poco dietro, riuscendo a contenere con le cattive Felix ed alzando il muro nel finale.

STONES 7 - Griezmann non gli crea particolari problemi e lui è bravo ad assistere Walker sulle discese di Lodi. Fondamentale nel finale con la chiusura in spaccata su Cunha.

JOAO CANCELO 5,5 - Accompagna la manovra con la consueta qualità, senza però incidere particolarmente come nelle ultime uscite.

RODRI 6 - Solito metronomo in mezzo al campo. Detta i tempi della manovra ospite sacrificandosi anche in fase difensiva.

GUNDOGAN 6,5 - Sempre pericoloso. Insidioso con le sue conclusioni dalla distanza e con i suoi magistrali tempi d'inserimento in area.

DE BRUYNE 5 - Fatica terribilmente ad entrare nel match, sempre raddoppiato sulla trequarti dai mastini di Simeone. Esce senza squilli a mezzora dalla fine. (dal 65' STERLING 5.5 - Chiamato a dare velocità ed imprevedibilità là davanti, riceve pochi palloni ed è spesso male assistito. Non lascia il segno.)

BERNARDO SILVA 5 - Il meno propositivo del tridente ospite nel primo tempo. Non meglio nemmeno nella ripresa con Kondogbia che lo cancella dal rettangolo verde. (dal 77' FERNANDINHO 6 - Pochi minuti ma un paio d'interventi preziosi in mezzo al campo.)

MAHREZ 6 - Molto bene nel primo tempo con i suoi dribbling e le sue accelerazioni. Cala come tutto il City nella ripresa.

FODEN 6,5 - Parte male, poi rimedia una botta pazzesca da Felipe e si accende. Devastante sulla sinistra con la sua rapidità e la sua qualità. Cala anche lui nella ripresa riuscendo però a guadagnarsi l'espulsione di Felipe

ALL.: GUARDIOLA 6 - In uno stadio caldissimo e con un avversario cinico e determinato i suoi ragazzi dominano il primo tempo, sbandando ad inizio ripresa ma riuscendo comunque a portare a casa il risultato stringendo i denti nel finale. Ora lo attende il Real di Ancelotti.

La rissa negli ultimi minuti di Atletico Madrid-Manchester City - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

===Le pagelle dell'ATLETICO MADRID===

OBLAK 6,5 - Attento e sicuro nelle uscite alte. Sontuoso nel finale a salvare su Gundogan.

SAVIC 6,5 - Ha l'impossibile compito di contenere Foden e tenta di farlo con i suoi mezzi, intervenendo in maniera dura ma tutto sommato efficace.

FELIPE 5 - Bravo a leggere i continui tagli delle mezzale ospiti e ad annullare Silva ma ingenuo nel finale a lasciare i suoi compagni in 10 per gli ultimi minuti infuocati di sfida.

REINILDO 6 - Il meno a rischio del terzetto arretrato di casa. Bravo quando chiamato in causa a raddoppiare su Mahrez.

LEMAR 6 - Secondo le indicazioni di Simeone si limita ad imbucare per Felix e Lodi. La posizione in campo evidentemente lo limita. (dall'82' CUNHA, SV)

LLORENTE 6 - Si vede poco in fase offensiva, ad esclusione di un paio di sgroppate in contropiede. Meglio invece nella propria metà campo, dove assiste il proprio pacchetto arretrato. Cresce nella ripresa come tutti i suoi compagni.

KONDOGBIA 6.5 - Partita di totale sacrificio dell'ex-Inter che si piazza a uomo su De Bruyne e detta i ritmi della manovra nella ripresa.

KOKE 5,5 - Anche lui la vede poco a centrocampo. Perde il duello a distanza con Gundogan nella sua zolla di campo. (dal 70' DE PAUL, 6.5 - Entra nell'assalto finale dei biancorossi portando la sua fisicità e sfiorando il gol con un bel destro.)

Antoine Griezmann y Phil Foden, Atlético de Madrid-Manchester City, Champions League Credit Foto Getty Images

RENAN LODI 7 - Molto propositivo nel primo tempo, prova sempre ad attaccare Walker alle spalle. Regge in fase difensiva contro l'asse Walker-Mahrez. (dal 70' FERREIRA-CARRASCO, 6.5 - Entra con la consueta classe, dribblando e rendendosi sempre pericoloso sulla sinistra.)

GRIEZMANN 5.5 - Costretto a giocare da quarto centrocampista fa quel che può in fase d'interdizione, uscendo stremato dopo gli innumerevoli scatti effettuati. (dal 70' CORREA, 6.5 - Indiavolato. Attacca la profondità, gioca di sponda e va anche vicino al gol nel finale.)

JOAO FELIX 6,5 - Partita di grandissimo spessore. Nel primo tempo tiene alta la squadra facendo respirare i suoi e si scatena nella ripresa, sfiorando in più occasioni il bersaglio grosso. (dall'82' SUAREZ, SV)

ALL.: SIMEONE 5.5 - I suoi uomini soffrono con ordine e "garra" nel primo tempo, per poi provare un approccio totalmente spregiudicato ad inizio ripresa che coglie impreparato il City. Nel complesso dei 180' resta più di un rimpianto per l'atteggiamento dei biancorossi.

