Juventus-Malmo, match valido per la sesta giornata del gruppo H di Champions League, è terminato con il punteggio di 1-0 , frutto dei gol di Kean nel primo tempo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Juventus

Mattia PERIN 6,5 – Tempestivo su un paio di uscite. Gioca un match attento, specie nel gelo dello Stadium e con il Malmo che crea poco.

Koni DE WINTER 6,5 – Buona la prima. E’ chiaramente da sgrezzare, ma ha dato la sensazione di essere un terzino da fase di spinta, un giocatore che guarda in avanti. Dal 71' Mattia DE SCIGLIO 6 - Venti minuti per ritestare le sensazioni del campo.

Leonardo BONUCCI 6 – Muove bene il reparto, giocando una partita senza strafare.

Daniele RUGANI 6,5 – Bene vicino a Bonucci, con un match attento e ripagando a pieno la fiducia - e le parole – di Allegri. Non scontato.

Alex SANDRO 5,5 – Poco, pochissimo dal punto di vista offensivo. Il brasiliano continua a dare la sensazione di essere un giocatore involuto.

Federico BERNARDESCHI 6,5 – Una partita molto propositiva. Si muove bene, svaria sul fronte offensivo e mettere un assist d’esterno davvero splendido per la testa di Kean. Dall’80’ Juan CUADRADO – sv.

Rodrigo BENTANCUR 6 – Onesta presenza in mezzo al campo. Nessuna giocata memorabile, tantomeno errori. Dal 90' Fabio MIRETTI - sv.

ARTHUR 6 – Prova a dettare i ritmi di una gara a cui i ‘ritmi’, inteso come ‘gli alti’, interessano poco.

Adrien RABIOT 6 – Già fatica nel suo ruolo... Da esterno poi, proprio, non convince. Arriva qualche conclusione da fuori, ma nulla di straordinario. Compitino, insomma.

Paulo DYBALA 6 – Un primo tempo sornione. Prova qualche giocata nelle sue nel gelo dello Stadium. Niente di più, ma alla Juve va bene così. Dal 46’ Alvaro MORATA 5,5 – Falliti un paio di contropiedi interessanti, con poca cattiveria o l’ultimo tocco non convinto.

Moise KEAN 6,5 – Perfetto il movimento sulla linea del fuorigioco per il gol dell’1-0, un po’ meno due o tre successive situazioni in cui avrebbe potuto essere un po’ più freddo lì sotto porta. E dire che la temperatura aiutava. Dall'89' Marco DA GRACA - sv.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 – Mette in campo una formazione alternativa ma la sua Juventus alla fine si esprime con ordine. Certo, ritmi bassi. Certo, poco da chiedere in fondo a questo girone, specie con gli alti e bassi di San Pietoburgo. Alla fine però la Juventus termina vincendole tutte in questo Gruppo H tranne che a Londra. Meglio, insomma, di quanto abbia combinato fin qui in Serie A. E si prende il primo posto, con il ringraziamento allo Zenit al 94°

Le pagelle del Malmo

Diawara 6.5; Moisander 6.5, Ahmedodzic 6, Nielsen 6, Olsson 6; Berget 5.5, Christiansen 5.5, Innocent 6 (89’ Nalic sv), Rakip 5.5 (30’ Pena 5.5); Birmancevic 5.5, Colak 5.5 (78’ Abubakari sv). All.: Tomasson 6.

