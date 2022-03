Lille-Chelsea , match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021-2022, è terminato sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Burak Yilmaz (su rigore), Christian Pulisic e César Azpilicueta. La gara è stata arbitrata dall'italiano Davide Massa. Con questo risultato - e col 2-0 dello "Stamford Bridge" all'andata - i Blues accedono ai quarti col risultato complessivo di 4-1. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Lille

Léo JARDIM 6: oggettivamente incolpevole su entrambi i gol subiti. Bene sulle uscite alte.

Zeki ÇELIK6,5: ottima spinta lungo la destra. Obbligato a uscire al 13' della ripresa per un problema fisico.

Dal 58' Amadou Onana 5,5: fatica enormemente, lungo le vie esterne, a entrare in partita.

José FONTE 5,5: in coppia con Botman, non fornisce le necessarie sicurezze. Appena il Chelsea decide di affondare, la staccionata salta.

Sven BOTMAN 5,5: in difficoltà su Pulisic a fine primo tempo, a inizio ripresa prende la classica scossa da stiramento tra il gluteo e l'adduttore della coscia destra e viene sostituito.

Dal 59' Timothy Weah 5: si fa anticipare inesorabilmente dal ginocchio di Azpilicueta in occasione del gol-partita.

Tiago DJALO 6: a sinistra esegue il compitino, senza spingersi particolarmente oltre.

Jonathan BAMBA 6,5: dalla sua, tanta corsa e un ottimo cross per Burak Yilmaz a inizio ripresa.

Dal 78' Angel Gomes: sv.

Benjamin ANDRE 6: qualche giocata da rimarcare nel corso del primo tempo. Nella ripresa sparisce progressivamente dal match.

XEKA 6,5: prestazione solida e aggressiva a metà campo. Al 63', in elevazione, sfiora il gol del 2-1. Solo il palo gli dice "No".

Gabriel GUDMUNDSSON 5,5: bene la prima mezz'ora di gioco poi, lungo la destra, esce dalla partita tra interventi fallosi inutili e poche idee.

Dal 78' Domagoj Bradaric: sv.

Burak YILMAZ 7: ci mette cuore, fisicità e grinta a non finire. Trasforma il rigore della speranza ed è il totem offensivo del Lille anche in fase di costruzione.

Jonathan DAVID 5: bagnate là davanti per il canadese del Lille. Anche per atteggiamento, prestazione imparagonabile (in negativo) a quella del compagno di reparto Burak Yilmaz.

Dal 78' Hatem Ben Arfa: sv.

Mister Jocelyn GOURVENNEC 6: il suo Lille è comunque squadra caparbia e ricca di idee. Pronta, peraltro, ad aprire un nuovo ciclo di ottimi risultati.

Le pagelle del Chelsea

Edouard MENDY 6: l'ex di turno non può alcunché sul penalty di Burak Yilmaz. Tra i pali e in uscita palesa sicurezza.

Antonio RÜDIGER 6,5: buona prova in retroguardia condita da ottime sortite offensive.

Thiago SILVA 6,5: a inizio partita fa scudo sul destro a botta sicura di Burak Yilmaz, poi organizza il terzetto difensivo del Chelsea nei minimi dettagli.

Andreas CHRISTENSEN 6: buona guardia difensivo finché fisicamente è integro. Un guaio dietro la coscia lo costringe al forfait anticipato.

Dal 33' Trevoh Chalobah 6: subito un'ammonizione "a freddo", appena entrato senza essersi potuto scaldare. Poi prende bene le misure.

César AZPILICUETA 7,5: prestazione da vero capitano. Corre box ti box lungo la destra. Lotta come un leone, fa sportellate e mette il punto esclamativo alla qualificazione ai quarti dei Blues. Trascinatore.

N'Golo KANTE 6,5: solito lavoro oscuro in mediana, tra un pallone recuperato e l'altro.

JORGINHO 7: da palati fini l'esterno rasoterra con cui smarca Pulisic in occasione dell'1-1. Riscatta alla grande l'episodio del penalty, in cui è decisamente più sfortunato che negligente.

Dal 74' Ruben Loftus-Cheek 6: porta ulteriore freschezza tra le linee, dalla cintola in su.

Mateo KOVACIC 6,5: tra i migliori del Chelsea nel corso del primo tempo, tra accelerazioni e giochi di prestigio. Ci si stupisce a non rivederlo più in campo nella ripresa.

Dal 46' Mason Mount 7: evidentemente Tuchel aveva già il suo film in testa, perché sceglie di mandare in campo colui che confeziona l'assist vincente per Azpilicueta.

Marcos ALONSO 6: va su e giù lungo l'out di sinistra non sempre con - in dote - l'idea migliore. Prestazione, comunque, sicuramente sufficiente.

Christian PULISIC 7: colpo da biliardo, il suo, in occasione dell'1-1.

Dal 74' Romelu Lukaku 6: aiuta a tenere su la squadra dopo il gol di Azpilicueta.

Kai HAVERTZ 6,5: tanta qualità là davanti. Gli è mancato solo il gol.

Dall'83' Hakim Ziyech: sv.

Mister Thomas TUCHEL 7: nonostante la settimana particolarmente difficile per via delle sanzioni e dei fari extracalcistici che hanno abbagliato il club londinese, la sua squadra dimostra di essere - fino a prova contraria - campione d'Europa e campione del mondo in carica con una prestazione davvero irreprensibile. Solidità in ogni reparto.

