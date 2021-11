Ad

Le pagelle del Milan

Champions League Milan, solo 1-1 col Porto: rossoneri appesi a un filo 3 ORE FA

Ciprian TATARUSANU 6,5: un paio di interventi prodigiosi nel primo tempo, che tengono a galla i rossoneri.

Davide CALABRIA 5,5: prestazione in linea con il primo tempo decisamente sotto standard della formazione rossonera. Quarantacinque minuti in cui si nota più che altro per ritrovarsi spesso fuori posizione nei ripiegamenti difensivi. Esce all'intervallo dopo un contrasto a fine parziale che gli provoca un giramento di testa.

Dal 46' Pierre Kalulu 7: in campo con la convinzione giusta, sin dai primi minuti. Propizia l'autorete di Mbemba e corre a tutto spiano risultando davvero prezioso in ogni reparto.

Fikayo TOMORI 5,5: non il solito Tomori. L'ex Chelsea è davvero confusionario nei primi 45'. In crescita nel secondo tempo.

Alessio ROMAGNOLI 6: spesso in apnea nel corso del primo tempo. Il capitano, tuttavia, riprende in mano la situazione nel corso del primo tempo.

Theo HERNANDEZ 6,5: in grado, quando vuole, di far saltare il banco con le sue progressioni imprendibili.

Sandro TONALI 6: che recuperi, in mediana, a inizio ripresa! Aspetto che cancella, almeno parzialmente, un primo tempo macchinoso e senza punti.

Dal 68' Franck Kessié 6: dà solidità alla metà campo rossonera nei 25' disputati.

Ismaël BENNACER 5: parte da lui l'occasione dell'autogol di Mbemba, ma anche l'iniziale rete del Porto, borseggiato da Grujic. Con un intervento decisamente ai limiti della regolarità, vero. Ma una maggiore attenzione generale sarebbe stata opportuna.

Alexis SAELEMAEKERS 5: spreca un contrpiede veloce e ficcante a fine primo tempo, con un tiro alle stelle. E punge davvero poco per il resto del match.

Brahim DIAZ 5,5: qualche scambio con Giroud e poco altro. Pioli lo toglie dal mazzo a metà ripresa.

Dal 68' Rade Krunic 6: duetta bene con Ibra e compagni. L'ex Empoli è in un buon periodo e si vede.

Rafael LEÃO 5,5: si accende nella ripresa con un paio di numeri dei suoi, ma il resto della partita lo passa in ombra.

Dall'85' Daniel Maldini: sv.

Olivier GIROUD 6,5: mette lo zampino sul gol con una girata improvvisa che scombina l'ordine della difesa lusitana. Nel primo tempo è l'unico pericoloso tra i rossoneri con una conclusione diretta all'incrocio e miracolosamente sventata da Diogo Costa. Sufficienza abbondante per lui.

Dal 76' Zlatan Ibrahimovic 6: mette paura all'intera retroguardia portoghese, con la sua sola presenza. Va anche a segno, ma sull'azione già viziata in partenza da offside.

Mister Stefano PIOLI 6: probabilmente Ibrahimovic andava inserito una decina di minuti prima, anche senza tradire le ottemperanze della sua disponibilità fisica. Grande reazione della sua squadra, ad ogni buon conto, nel corso della ripresa.

Le pagelle del Porto

Diogo COSTA 6,5: strepitoso il suo intervento su Olivier Giroud a fine primo tempo. Quella palla era diretta proprio sotto il sette...

João MARIO 5,5: interessante prospetto della catena di destra lusitana. Ma il classe 2000 si perde Kalulu in occasione del pari rossonero.

PEPE 6,5: ostacolo durissimo da superare. Ma questo è fatto arcinoto...

Chancel MBEMBA 6: più che un autogol, un disperato tentativo di salvataggio sul tiro-cross di Kalulu. In coppia con Pepe, tiene bene la posizione di centrale difensivo.

Zaidu SANUSI 5,5: qualche sceneggiata di troppo, abbinata a diagonali non proprio puntuali. Non arriva alla sufficienza.

OTAVIO 6: spinge con criterio lungo l'out di destra. Senza strafare, si pone come punto di riferimento per i propri compagni.

Dall'86' Toni Martinez: sv.

Marko GRUJIC 7: gioca "con la bava alla bocca", come si conviene per certe partite "sporche". Attacca palloni e avversari senza fare prigionieri, confeziona l'iniziale vantaggio lusitano e ispira altre occasioni da rete. L'ex Liverpool sugli scudi.

Sérgio OLIVERIA 6,5: solita qualità di palleggio e dai calci piazzati. Già noto ai tifosi juventini, piazza negli annali un'altra prestazione considerevole.

Dal 69' Vitinha 5,5: fatica a entrare nelle dinamiche del match, in quel momento appannaggio - a livello di inerzia - dei rossoneri.

Luis DIAZ 7: indemoniato nella prima parte del match. Segna la rete del vantaggio portoghese e, partendo dalla sinistra, con la sua velocità ben abbinata al gioco di gambe palla al piede, si pone come scheggia impazzita, immarcabile. Nella ripresa, tuttavia, spegne la luce, probabilmente un po' stanco.

Dal 79' Bruno Costa: sv.

EVANILSON 6: buona intesa col compagno di reparto Taremi e con gli uomini della metà campo ospite.

Dal 79' Francisco Conceiçao: sv.

Mehdi TAREMI 6,5: come al solito, sportellate e tanta grinta là davanti. L'iraniano non delude.

Dall'85' Pepê: sv.

Mister Sérgio CONCEIÇAO 6: buon punto a San Siro. In ottica secondo posto è da considerarsi risultato assolutamente positivo. Il Porto, il suo Porto, si conferma squadra scorbutica da affrontare, davvero attrezzata in ogni reparto.

Pioli: "Qualificazione? Ci crediamo. Rinnovo? Lavoriamo bene insieme"

Champions League Pioli: "Qualificazione? Ci crediamo. Rinnovo? Lavoriamo bene insieme" 20 ORE FA