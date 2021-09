Il Milan di Pioli incassa il gol di Alexander Arnold in apertura (con la complicità di Tomori), rischia il tracollo sotto assedio di un Liverpool in pura trance agonistica, risorge dalle ceneri con l’uno-due letale Rebic-Diaz a fine primo tempo, rischia addirittura di stappare la ripresa sull’1-3 poi subisce di nuovo la pressione Reds fino all’inesorabile (e inevitabile) 3-2 di Jordan Henderson: non è stato un ritorno banale in Champions, insomma, né tantomeno fortunato, ma per quello che si è visto nei 90 minuti il risultato è giusto e rispecchia il gap tra una squadra collaudata – da Champions – e una in costruzione. Con buoni segnali e altri meno buoni all’orizzonte.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Keita (71’ Thiago), Fabinho, Henderson (84’ Milner), Salah (83’ Oxlade), Jota (71’ Jones), Origi (63’ Mané). All. Klopp

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Bennacer (71’ Tonali), Kessie, Saelemaekers (62’ Florenzi), Brahim, Leao (62’ Giroud), Rebic (83’ Maldini)

Gol: 9, aut. Tomori, 48’ Salah, 69’ Henderson; 43’ Rebic, 45’ Diaz

Ammoniti: Bennacer, Diaz, Milner

La cronaca in 7 punti chiave

Minuto 9: GOOOOOL!! GOOOL! ALEXANDER-ARNOLD!!! Con deviazione decisiva di Tomori! 1-0 meritato! Assist di Salah con passaggio in profondità perfetto! Superiorità clamorosa in campo!

Minuto 13: RIGORE PER IL LIVERPOOL! Parata di Bennacer su sinistro di Robertson

Minuto 15: MIRACOLO DI MAIGNAN SU SALAH!!! Poi secondo miracolo su Jota!!! PAZZESCO MAIGNAN!!

Minuto 43: GOOOOOL!! GOOOOL!! REBIC!!! PAZZESCO!!!! Dopo un primo tempo sotto assedio!!!! 1-1!!! Che manovra palla a terra!! Diaz-Saelemaekers e sinistro filtrante di Leao uomo assist. Non sbaglia il croato a tu per tu con Alisson!

Minuto 45: GOOOOOL!! BRAHIM DIAZ IN SPACCATA!!!! Dopo tentativo respinto di Rebic su scarico di LEAO!!! PAZZESCO, PAZZESCO!! 1-2!!

Minuto 49: GOOOOL! GOOOOL! LIVERPOOL!! SALAH!! Non sbaglia da due passi su assist di Origi, con gran scucchiaiata! Male la difesa del Milan! 2-2!

Minuto 70: GOOOOL! GOOOOL!! HENDERSON!!! Spettacolare destro dal limite, mortifero! 3-2!! CONTROSORPASSO LIVERPOOL!

MIGLIORE

Mohamed SALAH – Catalizzatore del gioco offensivo dei Reds: sbaglia il rigore del possibile 2-0, è bravo a mettere in rete il 2-2 dopo la scucchiata di Origi. In generale, un pericolo costante per la difesa rossonera.

PEGGIORE

Franck KESSIE’ – Lontano parente dal trascinatore del Milan della scorsa stagione, paga una condizione approssimativa e tanta confusione in testa. Non riesce mai a cambiare marcia e farla cambiare alla squadra. Da recuperare.

