Ne rimangono solamente quattro in questa edizione della Champions League 2021/2022, due spagnole e due inglesi, una contro l'altra. La semifinale più attesa e sulla carta più incerta è sicuramente quella tra Manchester City e Real Madrid, con il match di andata in programma martedì 26 aprile alle ore 21. Dopo aver superato lo scoglio del Cholismo dell'Atletico Madrid ai quarti di finale, gli Citizens di Pep Guardiola si ritrovano a fronteggiare l'altra corazzata madrilena prima di volare, eventualmente, a Parigi per disputare quella che potrebbe essere la loro seconda finale consecutiva di Champions. I Blancos, ormai diretti verso la conquista del campionato spagnolo sotto la guida di Carlo Ancelotti, continuano la corsa verso il titolo che manca nella bacheca da quattro stagioni, trascinati dalle reti di Benzema.

Le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Laporte, Dias, Walker; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Mahrez. All.: Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3): Curtois; Marcelo, Nacho, Militao, Carvajal; Camavinga, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Valverde. All.: Ancelotti.

Statistiche

È il settimo incontro tra Manchester City e Real Madrid in una competizione europea, con i precedenti sei in Champions League dal 2012/13. Dopo non aver vinto nei primi quattro (2 pareggi, 2 sconfitte), i Citizens hanno vinto entrambi gli ottavi di finale contro di loro nel 2019/20.

Il Real Madrid non ha vinto nessuna delle tre precedenti trasferte al Manchester City in competizioni europee (2 pareggi e 1 sconfitta), con le ultime due nelle fasi eliminatorie alla Champions League (0-0 nell'andata di semifinale 2015/16 e 2-1 al ritorno degli ottavi di finale 2019/20).

Pep Guardiola ha eliminato il Real Madrid nelle fasi ad eliminazione della Champions League due volte: 3-1 complessivo nelle semifinali del 2010/11 con il Barcellona e 4-2 complessivo con il Manchester City negli ottavi di finale del 2019/20. Potrebbe essere il primo allenatore ad eliminare il Real Madrid in tre occasioni.

Il Real Madrid ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre inglesi in Champions League (2 pareggi e 3 sconfitte), anche se quella vittoria è arrivata contro il Chelsea all'inizio di questo mese. Nessuna squadra ha mai battuto due rivali inglesi fuori casa nella fase ad eliminazione di Champions League della stessa stagione.

Pep Guardiola (4V) e Carlo Ancelotti (2V) si sono incontrati sei volte. Le quattro vittorie di Guardiola sono state contro l'Everton di Ancelotti in Premier League, mentre i due dell'italiano erano in semifinale di Champions League nel 2013/14, con il Real Madrid che ha battuto il Bayern Monaco 5-0 complessivamente.

Carlo Ancelotti ha vinto il 74% delle sue partite alla guida del Real Madrid in Champions League (26/35), la migliore percentuale di qualsiasi allenatore con almeno 20 partite con lo stesso club nella competizione.

Carlo Ancelotti ha vinto il 74% delle sue partite alla guida del Real Madrid in Champions League (26/35), la migliore percentuale di qualsiasi allenatore con almeno 20 partite con lo stesso club nella competizione.

Raheem Sterling ha segnato 24 gol per il Manchester City in Champions League. Se segna, supererà Paul Scholes e resterà dietro solo a Wayne Rooney (30) come miglior marcatore inglese per una squadra inglese nella storia della competizione. Karim Benzema ha segnato 12 gol in nove partite con il Real Madrid in Champions League in questa stagione, inclusa una tripletta nell'ultima trasferta in Inghilterra contro il Chelsea allo Stamford Bridge. Solo un giocatore ha segnato più gol in trasferta contro avversarie inglesi nella stessa stagione della competizione: Serge Gnabry, sei con il Bayern Monaco nella stagione 2019/2020.

Dove vederla in tv

Manchester City-Real Madrid, semifinale di andata di Champions League 2021/2022, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, in pay-tv su Sky Sport e in streaming su NOW TV.

