6' GRUJIC SU BENNACER, PER L'ARBITRO NON E' FALLO E IL PORTO FA 1-0 - Vibranti proteste del Milan sul gol del vantaggio di Luis Diaz. La panchina rossonera e i giocatori in campo, chiedono a gran voce un fallo di Grujic su Bennacer sull'azione che dà il via alla rete dei lusitani. Una situazione molto simile a quella vista pochi giorni fa, in occasione del secondo giallo di Theo Hernandez , e non fischiato in quel caso dall'arbitro Maresca. Rivedendo l'azione al replay è che il fallo ci potesse stare perché il centrocampista del Porto prende più gamba che palla. Turpin però non l'ha giudicato tale e il VAR non può cambiare le cose, non essendo una situazione da chiaro ed evidente errore, bensì un'intepretazione del direttore di gara.