Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Roma e Milan (qui la DIRETTA SCRITTA e il REPORT ), valido per la 11ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero e al VAR da Mazzoleni e De Meo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita andata in scena allo stadio "Olimpico" di Roma.

La moviola di Roma-Milan 1-2 (arbitro Maresca)

38' GOL ANNULLATO A LEAO PER FUORIGIOCO - Su un lancio dalle retrovie di Kjaer, Ibrahimovic di petto fa una sponda per Leao che si invola verso Rui Patricio e mette in rete. Gol annullato perché lo svedese è in offside per fuorigioco.

49' RADDOPPIO DI IBRAHIMOVIC ANNULLATO PER OFFSIDE - Lancio in profondità di Kjaer dalle retrovie per lo svedese che controlla col petto e con un rasoterra a incrociare batte Rui Patricio. Maresca però annulla perché Ibra parte in posizione di offside.

54' IBANEZ SU IBRAHIMOVIC, RIGORE PER IL MILAN - Devastante ripartenza di Theo Hernandez che taglia a fette la Roma e imbuca in profondità per Ibrahimovic che viene toccato alla gamba dal difensore della Roma e crolla a terra. Maresca indica subito il dischetto, ma viene invitato dal Var Mazzoleni all'on field review perché Ibanez tocca anche il pallone nel suo intervento sul centravanti rossonero. Maresca però anche dopo la riproposizione conferma la decisione in campo in quanto prima del tocco valuto falloso l'intervento disperato del centrale giallorosso. Decisione al limite e destinata a far discutere.

66' ESPULSO THEO HERNANDEZ PER DOPPIA AMMONIZIONE - Krunic pressato da Felix perde palla in uscita e scatena la ripartenza di Pellegrini che prima dell'ingresso in area viene atterrato con un'ostruzione netta da Theo Hernandez. Il francese già ammonito (il primo giallo lo aveva rimediato per un intervento in ritardo su Zaniolo al 41' del primo tempo) viene espulso da Maresca, il Milan però protesta con l'arbitro per il mancato intervento dell'arbitro per l'intervento di Felix ai danni di Krunic. L'impressione è che si potesse anche fischiare fallo ai danni dello sloveno e punizione per gli ospiti. Milan che sarà costretto a giocare il derby contro l'Inter senza la propria freccia sinistra.

94’ PELLEGRINI GIU’ IN AREA CON KJAER, ROMA INVIPERITA – Dopo il gol di El Shaarawy che riapre la partita, la Roma prova l’arrembaggio finale e capitan Pellegrini chiede un rigore per un intervento di Kjaer che dopo aver tolto palla con l’anticipo al numero 7 giallorosso, finisce per calciare anche la gamba del giocatore giallorosso che resta dolorante a terra per un minuto buono. Maresca sceglie di non concedere nulla e fa proseguire l’azione. Episodio molto dubbio e che ricorda molto – Dopo il gol di El Shaarawy che riapre la partita, la Roma prova l’arrembaggio finale e capitan Pellegrini chiede un rigore per un intervento di Kjaer che dopo aver tolto palla con l’anticipo al numero 7 giallorosso, finisce per calciare anche la gamba del giocatore giallorosso che resta dolorante a terra per un minuto buono. Maresca sceglie di non concedere nulla e fa proseguire l’azione. Episodio molto dubbio e che ricorda molto il contatto Dumfries-Alex Sandro che appena 7 giorni in Inter-Juventus fa era stato giudicato fallo da rigore da Mariani.

95’ PELLEGRINI CHIEDE UN RIGORE PER UN PRESUNTO FALLO DI MANO – Il forcing della Roma, in proiezione offensiva costante, prosegue sempre con Pellegrini che dalla fascia destra, contrastato da Ballo Touré, lascia partire un cross contrastato dal difensore rossonero. Il capitano giallorosso chiede il penalty per fallo di mano ma il francese è bravo e attento a tenere aderente al proprio corpo il braccio e a non toccare il pallone. Mourinho incredulo corre verso la panchina ed imbocca il tunnel senza più rientrare, in totale disaccordo con l’arbitraggio di Maresca.

