Previsioni rispettate. Troppa differenza tecnica, troppo divario tra una squadra e l'altra. Il Manchester City domina, espugna l'Alvalade e, in sostanza, si costruisce con 90 minuti d'anticipo un'agevole qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Finisce addirittura 5-0 per gli uomini di Guardiola, contro uno Sporting che rimane in partita solo 9 minuti prima di cedere progressivamente ai colpi avversari. Apre Mahrez, raddoppia Bernardo Silva, triplica Foden e lo stesso Bernardo Silva trova perfino il poker. Il tutto in 44 minuti. Mai accaduto nella storia della Champions che una squadra conducesse per 4 reti in trasferta al 45'. Prima ancora dell'intervallo, in sostanza, il City ha già messo tutto quanto al sicuro. E nella ripresa l'abbuffata prosegue: va a segno anche Sterling per il pokerissimo finale. Il ritorno è in programma il 9 marzo all'Etihad di Manchester. Ma non sarà altro che una formalità.

Tabellino

Sporting-Manchester City 0-5 (primo tempo 0-4)

Sporting (3-4-3): Adan; Gonçalo Inacio, Matheus Reis; Pedro Porro (82' Neto), Palhinha, Matheus Nunes, Esgaio; Sarabia (75' Bruno Tabata), Paulinho (75' Slimani), Pedro Gonçalves (51' Ugarte). All. Ruben Amorim

Manchester City (4-3-3): Ederson; Stones (61' Zinchenko), Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva (85' Delap), Rodri (73' Fernandinho), De Bruyne; Mahrez, Foden (61' Gundogan), Sterling. All. Guardiola

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia)

Gol: 9' Mahrez, 17' Bernardo Silva, 37' Foden, 44' Bernardo Silva, 58' Sterling

Ammoniti: Matheus Nunes, Gundogan

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

9' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Adan mette una pezza su un sinistro di Foden, De Bruyne sulla ribattuta serve Mahrez, che mette dentro a porta vuota. Gol inizialmente annullato per un presunto fuorigioco del belga, poi convalidato dopo l'intervento della VAR.

11' – Stones viene servito in area da Sterling, approfitta di un errore di Matheus Reis, ma di testa non trova la porta. City a un passo dal raddoppio.

17' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Angolo da destra, Adan non esce, la difesa di casa non libera e Bernardo Silva, con un bellissimo sinistro di controbalzo, spara la palla contro la traversa e poi in rete. 0-2.

32' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Mahrez fa quel che vuole in area, Matheus Reis e Coates si impappinano clamorosamente sul suo cross basso e Foden non può sbagliare da un passo. 0-3.

Bernardo Silva e Foden esultano per il gol in Sporting-Manchester City - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

44' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Sterling viene lanciato in area, rientra e tocca all'indietro per Bernardo Silva, il cui sinistro, complice una deviazione, buca nuovamente Adan. 0-4.

49' – Scodellata in area di De Bruyne per Bernardo Silva, che sul secondo palo segna di testa, trovando Adan visibilmente impreparato. Il gol, dopo un check VAR, viene però annullato per un leggero fuorigioco del portoghese.

58' – GOL DEL MANCHESTER CITY. Bellissimo destro a giro di Sterling, che va a incastonare il pallone sotto l'incrocio di Adan. Questa volta è tutto buono. 0-5.

85' – Punizione di De Bruyne, il neo entrato Neto rischia l'autorete di testa, ma stavolta Adan alza sopra la traversa evitando lo 0-6.

Il migliore

Bernardo Silva. Nessuno è profeta in patria, tranne lui. Portoghese in casa dei portoghesi, domina firmando una doppietta e vedendosi annullare dalla tecnologia il terzo sigillo.

Il peggiore

Matheus Reis. Difende in maniera francamente imbarazzante, non riuscendo mai a tenere Mahrez e sbagliando in occasione del terzo gol del City, dopo aver quasi fatto segnare Stones. Serataccia.

