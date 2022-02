Sporting-Manchester City, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, si è conclusa sul punteggio di 0-5 , frutto delle reti di Mahrez, Bernardo Silva (doppietta), Foden e Sterling. Gara arbitrata dal serbo Srdjan Jovanovic. La gara di ritorno si disputerà a Manchester il prossimo 9 marzo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara

Le pagelle dello Sporting

Antonio ADAN 4,5 - Vive una serata da incubo, non riuscendo minimamente a fermare i tiri avversari. Colpevole sullo 0-2, poi la VAR gli "cancella" un'altra papera.

Gonçalo INACIO 4,5 - Dura poco, andando presto in confusione contro gli attaccanti del City. Si perde Sterling nell'azione del poker inglese.

Sebastian COATES 4,5 - Un colabrodo. Dovrebbe comandare la difesa dello Sporting, ma la realtà si rivela completamente diversa. Comico nel regalare un gol a Foden.

Matheus REIS 4,5 - Difende in maniera francamente imbarazzante, non riuscendo mai a tenere Mahrez e sbagliando in occasione del terzo gol del City, dopo aver quasi fatto segnare Stones. Serataccia.

Pedro PORRO 5,5 - Il meno peggio dello Sporting. O, se non altro, il più attivo. Anche se le sue iniziative sulla destra non portano a reali occasioni da gol, si fa valere (dall'82' Luis NETO s.v.)

João PALHINHA 5 - Poco da dire: viene sottomesso dai centrocampisti avversari senza aver la possibilità di controbattere.

Matheus NUNES 5,5 - Potenzialmente interessante quando porta palla o cambia gioco. Troppo poco, però, per poter emergere in una partita così.

Ricardo ESGAIO 5 - Impotente. In attacco non c'è, in difesa arranca. Si divora un gol al volo, ma per sua fortuna l'azione viene fermata per fuorigioco.

Pedro SARABIA 5 - Parte in maniera discreta, facendosi vedere e tentando di servire i compagni offensivi, poi torna rapidamente nei ranghi (dal 75' Bruno TABATA s.v.)

PAULINHO 5 - Evanescente. Non la vede praticamente mai, perché la gara inizia in un certo modo e il triste copione non cambia più (dal 75' Islam SLIMANI s.v.)

Pedro GONÇALVES 5,5 - Ci prova nonostante non sia al meglio, qualche grattacapo lo crea pure, ma la concretezza proprio non c'è (dal 51' Manuel UGARTE 5,5 - Tenta di farsi notare, ma ormai la partita è andata da un pezzo)

All. Ruben AMORIM 5 - Il City è nettamente superiore al suo Sporting. Trovare contromisure, in serate del genere, è sostanzialmente impossibile.

Mahrez esulta per il gol in Sporting-Manchester City - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Manchester City

EDERSON 6 - Ordinaria amministrazione. L'enorme divario tra le due squadre fa sì che non debba mai sporcarsi i guanti.

John STONES 6 - Solido e complessivamente poco impensierito da Sarabia (dal 61' Oleksandr ZINCHENKO 6 - Si posiziona a sinistra senza affondare troppo i colpi)

Ruben DIAS 6 - Trascorre una serata serenissima, facendosi trovare pronto nelle poche occasioni in cui lo Sporting si presenta dalle sue parti.

Aymeric LAPORTE 6 - Vedi Ruben Dias. Con l'highlight di un intervento d'alto livello, nel primo tempo, per fermare Pedro Gonçalves da ultimo uomo.

João CANCELO 6 - Meno impattante rispetto ad altre occasioni. Ma in serate così non ce n'è nemmeno il bisogno.

Bernardo SILVA 7,5 - Nessuno è profeta in patria, tranne lui. Portoghese in casa dei portoghesi, domina firmando una doppietta e vedendosi annullare dalla tecnologia il terzo sigillo (dall'85' Liam DELAP s.v.)

RODRI 6,5 - Il solito metronomo, il solito padrone del centrocampo. Al centro della manovra c'è sempre lui (dal 73' FERNANDINHO s.v.)

Kevin DE BRUYNE 7 - Sempre un piacere vederlo scodellare palloni per i compagni. Serve a Mahrez la palla del vantaggio.

Riyad MAHREZ 7,5 - Quando prende palla, leggerne i movimenti è complicatissimo. Fermarlo, praticamente impossibile. Un gol e un assist vincente per Foden al suo attivo.

Phil FODEN 7 - Teoricamente agisce da falso nove, in pratica si muove dappertutto. Spesso bene. Lascia lo zampino sul primo gol e firma il terzo (dal 61' Ilkay GUNDOGAN 6 - Macchia il finale con un giallo che non influisce in nulla sulla gara)

Raheem STERLING 7,5 - Partecipa alla festa, servendo a Bernardo Silva la palla del poker e poi costruendosi il tiro a giro dello 0-5: una perla.

All. Pep GUARDIOLA 7 - Ha il merito di tenere tutti sul pezzo, senza snobbare un avversario di gran lunga inferiore. E il risultato finale lo dimostra ampiamente.

