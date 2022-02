Speriamo di non incontrare il Liverpool tutte le partite. Sono contento e orgoglioso della squadra, purtroppo nel momento migliore non siamo stati premiati e alla prima distrazione hanno fatto un gol incredibile". Ai microfoni di Prime Video Simone Inzaghi commenta così Ho fatto i complimenti alla squadra - prosegue il tecnico nerazzurro -. Spiace per il risultato ma deve essere di buon auspicio per tutto quello che deve venire". ". Ai microfoni di Prime Video Simone Inzaghi commenta così lo 0-2 della sua Inter contro il Liverpool nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League (il ritorno è in programma l'8 marzo ad Anfield). "".

Sul Liverpool

"Penso che sia una delle squadre più forti d'Europa e la mia Inter ha tenuto testa, avremmo meritato di più. Sappiamo che il calcio è così, ma questo ci deve dare autostima: è difficile commentare un risultato così, ma sappiamo che questo è il calcio. Dobbiamo andare avanti, questo deve essere un punto di partenza. Contro una squadra forte come il Liverpool penso che da inizio anno non avevamo mai giocato".

Klopp: "I cambi hanno fatto la differenza"

"Al Liverpool capita spesso di soffrire, l'Inter ha disputato una bella partita. Perisic ci ha messo in difficoltà, così come i difensori: non siamo stati particolarmente brillanti, ma il merito è degli avversari". Così il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ai microfoni di Prime Video. "Le sostituzioni che ho fatto sono state la chiave per noi, sono molto soddisfatto", aggiunge l'allenatore tedesco.

Skriniar: "Se non segni, paghi"

Anche Milan Skriniar, uno dei migliori in campo, ha detto la sua al termine della sfida di San Siro ai microfoni di Infinity: "Il gol dello 0-1 ci ha sorpreso - dichiara il difensore slovacco dell'Inter -. Avevamo fatto una buona partita, ma se non segni paghi. Ora rialziamo la testa e guardiamo avanti, ci aspettano ancora tante partite".

Dzeko: "Ci è mancato solo il gol"

Edin Dzeko ha commentato il match ai microfoni di Inter TV: "Ci è mancato solo il gol - dice l'attaccante bosniaco dell'Inter a fine partita -. Se avessimo segnato per primi avremmo acquisito fiducia. Per 75 minuti abbiamo giocato molto bene bloccando il Liverpool. È stato davvero un peccato perdere così. Usciamo dal campo a testa alta, siamo consapevoli di avere dato tutto contro una delle formazioni più forti d'Europa".

