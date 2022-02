Inter-Liverpool, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2021-22, è terminato sul punteggio di 0-2 . A decidere il match di San Siro sono le reti di Firmino e Salah . La gara è stata arbitrata dal polacco Szymon Marciniak. Il match di ritorno è in programma martedì 8 marzo ad Anfield. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 5,5 - Nel primo tempo non deve effettuare interventi significativi, preso un po' in controtempo da Firmino in occasione dello 0-1, non può nulla sullo 0-2 di Salah.

Milan SKRINIAR 7- Solita presenza fisica, solita concentrazione dal primo all'ultimo secondo del match. Fa valere il suo fisico e infiamma il pubblico di San Siro con qualche intervento dei suoi. Straordinario salvataggio su Luis Diaz.

Stefan DE VRIJ 5,5 - Condizionato da un problema alla vista conseguenza probabilmente di un contrasto aereo in avvio, si riprende nella ripresa ma nel finale è lui a deviare malamente il pallone che finisce sul sinistro di Salah. E per l'Inter sono dolori.

dall'87' Andrea RANOCCHIA s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Alessandro BASTONI 5 - Salah è il cliente più scomodo da affrontare. Primo tempo guardingo, nella ripresa prova anche qualche sganciamento offensivo. Bruciato da Firmino in occasione dello 0-1 ed è una disattenzione che pesa.

dal 91' Federico DIMARCO s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Denzel DUMFRIES 6 - Sta bene fisicamente ed è in fiducia. Costringe Robertson a stare sulla difensiva e quando parte in velocità è dura fermarlo. Primo tempo ottimo, cala alla distanza.

dall'87' Matteo DARMIAN s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Arturo VIDAL 6,5 - Mette in campo tutta la sua cattiveria agonistica recuperando diversi palloni preziosi. Alla vigilia era considerato l'anello debole del centrocampo nerazzurro, smentisce tutti con una prova di sostanza, da guerriero dei bei tempi.

dall'87' Roberto GAGLIARDINI s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Marcelo BROZOVIC 5,5 - Tocca meno palloni del solito perché per lui Klopp ha architettato una sorta di gabbia dalla quale è dura liberarsi. Prova ad abbassarsi nel secondo tempo e le cose vanno un po' meglio.

Hakan CALHANOGLU 7 - Colpisce una traversa clamorosa, gioca a tutto campo con qualità e straordinaria determinazione. Salvataggio provvidenziale su Salah, i compagni lo servono appena possono. Prova maiuscola.

Ivan PERISIC 7 - Conferma di essere in un momento di forma fisica eccezionale. Padrone della corsia di sinistra, è Alexander-Arnold che deve preoccuparsi di lui.

Lautaro MARTINEZ 5,5 - Pericoloso in avvio, ci mette l'anima e si avventa su qualsiasi pallone giocabile. Gli manca il guizzo giusto in area e per uno che di professione fa l'attaccante non è un dettaglio.

dal 70' Alexis SANCHEZ 5,5 - Stavolta il suo ingresso non cambia il trend della partita.

Edin DZEKO 5 - Palloni giocabili ne arrivano pochi, quindi prova adarretrare il raggio d'azione per trovarne qualcuno. Poco lucido negli ultimi 16 metri, insufficiente.

All.: Simone INZAGHI 6 - Prepara la partita in modo impeccabile. L'Inter soffre, come era lecito aspettarsi, ma gioca con personalità comandando a lungo le operazioni del gioco. Sconfitta pesantissima e immeritata almeno nelle proporzioni. Ma la Champions, si sa, è la competizione dei dettagli. Mezzo voto in meno per la gestione del finale: dopo lo 0-1 serviva stare più sul pezzo.

Trent Alexander-Arnold e Ivan Perisic durante Inter-Liverpool - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Liverpool

ALISSON 6 - Partita da spettatore o quasi. Fatta eccezione per qualche uscita alta, non deve effettuare grandi interventi.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 5,5 - Molto schiacciato perché c'è Perisic da tenere a bada. Scalda il destro su punizione ma la mira è difettosa. Secondo tempo di sofferenza, è raro vederlo così in affanno.

Ibrahima KONATÉ 6,5 - Grande diagonale a sbarrare la strada a Dzeko nel primo tempo. Uno dei più reattivi tra i Reds, sempre ben posizionato e attento sui palloni vaganti.

Virgil VAN DIJK 6,5 - Dirige la linea difensiva con la consueta personalità tenendo dritta la barra anche quando le ondate nerazzurre si fanno impetuose. Ha esperienza da vendere.

Andrew ROBERTSON 6 - Preoccupato dalla spinta di Dumfries, commette anche qualche leggerezza in uscita. Il suo voto si alza perché è lui a calciare il corner tagliato da cui nasce il gol di Firmino, finale in crescendo.

Thiago ALCANTARA 6 - I piedi non si discutono, ma non è del tutto a suo agio contro la dinamicità del centrocampo interista. Prestazione non trascendentale ma sufficiente.

dall'86' James MILNER s.v. - Gioca una manciata di minuti e non è giudicabile.

FABINHO 6,5 - Tatticamente è l'equilibratore per eccellenza. Si piazza lì in mezzo e impedisce a Brozovic di lavorare e ragionare come al solito. Esce a metà ripresa quando Klopp decide di cambiare assetto.

dal 59' Jordan HENDERSON 6 - Il clima da battaglia della ripresa esalta le sue caratteristiche da combattente. Non fa cose stratosferiche ma rende più quadrata la squadra.

Harvey ELLIOTT 6 - Schierato a sorpresa da Klopp, non fa cose eclatanti ma dà il suo contributo in fase di pressione battendosi senza paura. E non è poco per un classe 2003.

dal 60' Naby KEITA 6 - Dà freschezza e un filo di imprevedibilità al centrocampo del Liverpool. Buon impatto sulla partita.

Mohamed SALAH 6,5 - Quando parte palla al piede e punta la profondità dà sempre la sensazione di fare sfracelli. In realtà va a sbattere puntualmente contro il muro nerazzurro. Poi colpisce nel finale e manda al tappeto l'Inter con un gol pesantissimo.

Diogo JOTA 5 - Molto mobile, partecipa con continuità alla costruzione della manovra. In area, però, si vede poco e in un paio di situazioni non mostra il killer instinct che sarebbe servito.

dal 46' Roberto FIRMINO 7 - Sblocca il risultato estraendo dal cilindro una spizzata di testa complicatissima che somiglia a un colpo da biliardo. In precedenza si era visto pochissimo limitandosi a qualche sponda per i compagni.

Sadio MANÉ 5 - Sbaglia un gol non impossibile di testa, poi ci riprova in rovesciata e non gli va meglio. Nella ripresa non si vede mai e Klopp non può fare altro che sostituirlo. Polveri bagnate.

dal 59' Luis DIAZ 6,5 - Il suo ingresso cambia volto all'attacco del Liverpool. Sfiora subito il gol ma deve fare i conti con Skriniar, appena può punta l'avversario diretto e prova a creare superiorità numerica.

All.: Jurgen KLOPP 6 - Stavolta del Liverpool scintillante e schiacciasassi si vedono solo tracce minime. Formazione iniziale discutibile, poi cambia volto alla squadra con i cambi e conquista una vittoria fin troppo larga nel risultato.

