Champions League - City-Atletico, Guardiola show in conferenza: "Mi piace pensare troppo e creare tattiche stupide"

CHAMPIONS LEAGUE - Alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid il tecnico del City si scatena in conferenza stampa: "Mi piace pensare troppo e creare tattiche stupide", dice a metà tra il serio e il faceto. La questione però non è banale: Guardiola non trionfa in Champions League da più di 10 anni. E l'Atletico Madrid è una minaccia serissima al suo tipo di calcio.