L'Inter pareggia 3-3 a Barcellona ed è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale: basterà battere il Viktoria Plzen al prossimo turno per avere la certezza matematica. Un romanzo, una battaglia. Definitela come più vi piace, ma resta il fatto che la partita del Camp Nou rimarrà alla storia di questa Champions e non solo. Finisce in parità e l'Inter alla fine non sa se ridere o rammaricarsi, visto che il definitivo pari di Lewandowski arriva al minuto 92 quando la vittoria sembrava in tasca. Ma basta guardare la classifica per sorridere a 32 denti: l'Inter di fatto blinda la qualificazione agli ottavi di finale perché sarà sufficiente battere con qualsiasi risultato il Plzen al prossimo turno, non certo una missione impossibile. E si può ridere perché l'Inter al Camp Nou ha sfoderato una partita semplicemente sontuosa, a tratti persino commovente per la dedizione e il sacrificio di tutti i suoi elementi, dai titolari alle riserve. E pazienza se Asllani, nel modo più assurdo e imperdonabile, si sia divorato il 4-3 al 94' a tre metri da Ter Stegen. Quel che è certo è che il risultato, a conti fatti, sta stretto ai nerazzurri. E che le lacrime - classifica alla mano - sono solo del Barça.