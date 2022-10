Inter qualificata matematicamente agli ottavi di finale se...Tutte le combinazioni possibili

CHAMPIONS LEAGUE - Dopo il successo per 1-0 ottenuto nel match d'andata a San Siro, i nerazzurri di Simone Inzaghi fanno visita al Barcellona in un Camp Nou che si preannnuncia rovente. Partita molto complicata per l'Inter che, tuttavia, potrebbe persino strappare la qualificazione aritmetica agli ottavi proprio in casa dei blaugrana. Vediamo come.