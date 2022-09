Due minuti, due gol. E fa ancora più male perché sono gli ultimi due della partita. Lo Sporting Lisbona vince lo scontro al vertice del Gruppo D freddando il Tottenham di Antonio Conte con un 1-2 fulmineo maturato al termine di un match molto strano, giocato su ritmi bassi e privo di un vero padrone. I graffi vincenti portano le firme di due sostituti: Paulinho incorna al 90' sugli sviluppi di un calcio d'angolo beffando Lloris, ottimo fino a quel momento, ed è poi Arthur Gomes, appena entrato da una manciata di secondi, a trasformare in oro il primo pallone toccato, sorprendendo una difesa porosa e distratta con una serpentina improvvisa sulla sinistra. I portoghesi balzano in vetta al girone a punteggio pieno dopo il successo all'esordio a Francoforte, e piazzano già una bella ipoteca sulla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Lo Sporting merita per la capacità di incanalare la partita sul proprio spartito nonostante la caratura dell'avversario. Si gioca a ritmo basso, con un'alternanza pungente di lunghi momenti di addormentamento del pallone a ripartenze improvvise su ogni minimo errore degli Spurs. Il primo tempo, avarissimo di occasioni, registra un paio di interventi decisivi di Lloris su Pedro Gonçalves e sul saettante Marcus Edwards, migliore in campo. Il Tottenham rientra dagli spogliatoio con più brio e fluidità, scalda le mani di Adan in un paio di occasioni con Emerson Royal e Kane, ma manca di cinismo e continuità. L'ingresso di Kulusewski, infiammato sulla destra, sembra poter dare l'aggiunta di benzina necessaria, ma è soltanto un fuoco fatuo. Lo Sporting recupera campo, fiducia e coraggio, assalta nel finale e trova la giusta ricompensa.

Ad

Champions League L'Ajax avvisa Napoli e Liverpool: 4-0 ai Rangers. Sporting: 3-0 a Francoforte! 07/09/2022 ALLE 16:38

Bentancur, Kane e Richarlison delusi per la sconfitta in Sporting-Tottenham Hotspur - Champions League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

SPORTING LISBONA-TOTTENHAM 2-0 (primo tempo 0-0)

SPORTING (3-4-2-1): Adan; Gonçalo Inacio, Coates, Matheus Reis; Porro, Morita (dal 72' Alexandropoulos), Ugarte, Nuno Santos (dal 90'+1' Esgaio); Trincão (dal 76' Paulinho), Pedro Gonçalves; Edwards (dal 90'+1' Arthur Gomes). All. Ruben Amorim

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Dier, Romero, B.Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Son (dal 72' Kulusewski), Richarlison; Kane. All. Antonio Conte

Gol: Paulinho (90'), Arthur Gomes (90'+2')

Assist: Pedro Porro (su corner)

Ammoniti: Bentancur (61')

IL MOMENTO SOCIAL

Sporting Lisbona vs squadre inglesi: buona la... settima! Prima vittoria per la formazione portoghese dopo cinque sconfitte e un pareggio.

IL MIGLIORE

Marcus EDWARDS - Il suo nome non finisce sul tabellino dei marcatori, ma è una continua spina nel fianco per la difesa degli Spurs. Le sue accelerazioni, da giocatore estroso, tecnico e brevilineo, creano sempre scompiglio, permettendo allo Sporting di pungere in ripartenza per tutta la partita.

IL PEGGIORE

Rodrigo BENTANCUR - Poche idee, poca qualità a centrocampo. Sciopera nel primo tempo, guidando il suo Tottenham su ritmi soporiferi.

Champions League Le 10 domande alla Champions League 2022-2023 06/09/2022 ALLE 10:05