Il Chelsea, già certo della qualificazione agli ottavi attraverso il primo posto nel gruppo E, legittima la vittoria del girone con un 2-1 in rimonta sulla Dinamo Zagabria. Croati in vantaggio al 7' col colpo di testa vincente dell'ex Trapani Petkovic. Quindi, Sterling al 18' e l'ex Juve Zakaria al 30', all'esordio assoluto coi Blues, fissano il punteggio. Ecco la classifica finale del raggruppamento: Chelsea punti 13 (agli ottavi di Champions), Milan 10 (agli ottavi di Champions), RB Salisburgo 6 (in Europa League), Dianmo Zagabria 4.

Il tabellino

CHELSEA-DINAMO ZAGABRIA 2-1

Chelsea (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly (64' Thiago Silva), Chilwell; Jorginho, Zakaria (71' Loftus-Cheek), Mount; Havertz (64' Gallagher), Aubameyang (64' Broja), Sterling (83' Pulisic). All.: Potter.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski (70' Emreli), J. Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi (83' Bulat), Misic, Ivasunec, Ljubicic; Orsic (90' Spikic), Petkovic (83' Drmic). All.: Cacic.

Arbitro: François Letexier (Francia).

Gol: 7' Petkovic (D), 18' Sterling (C), 30' Zakaria (C).

Assist: - Mount (C, 2-1).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Misic, Koulibaly, Ivanusec, Moharrami.

Il momento social

Quello del croato ex Trapani Bruno Petkovic al 7' è il, terzo gol più rapido subito dal Chelase a Stamford Bridge in Europa League.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

7' - GOL DELLA DINAMO ZAGABRIA CON PETKOVIC! L'ex Trapani realizza di testa, libero da marcature in area su sponda aerea involontaria di Azpilicueta, nel tentativo di anticipo su capitan Ademi, sul creoss dalla destra di Moharrami: 0-1!

Bruno Petkovic (Chelsea-Dinamo Zagabria, gol dello 0-1) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

18' - GOL DEL CHELSEA CON STERLING! Tacco in area di Aubameyang intercettato da Peric, che però s'impianta e viene borseggiato dall'ex Manchester City, abile poi a insaccare rasoterra: 1-1!

Raheem Sterling. Credit Foto Getty Images

29' - HAVERTZ METTE IN MEZZO DALLA DESTRA PER STERLING! Un rigore in movimento, in controbalzo, ma la palla termina alta!

30' - GOL DEL CHELSEA CON L'EX JUVE ZAKARIA! All'esordio assoluto in maglia Blues, lo svizzero arriva dalle retrovie su cross basso di Mount dlla destra e calcia all'angolino: Moharami prova a salvare sulla linea ma non ci riesce! E' 2-1!

Denis Zakaria. Credit Foto Getty Images

50' - JOSIP SUTALO! Che stacco, all'altezza del dischetto, su calcio d'angolo battuto da Orsic! Mendy, in difficoltà, costretto a riparare in corner.

52' - TRAVERSA DEL CHELSEA CON AUBAMEYANG! Gioco di gambe e destro potente dal limite, a giro: palla sul legno più alto.

75' - CHE PUNIZIONE DI MOUNT! Destro a giro con pallone diretto sotto il sette: Livakovic ci arriva miracolosamente e alza sopra la traversa.

86' - THIAGO SILVA AL VOLO DA DUE PASSI! Palla di pochissimo larga: Chelsea a un soffio dal 3-1!

90'+2 - GALLAGHER NEL CUORE DELL'AREA PICCOLA! Straordinario intervento di Livakovic in respinta!

Il migliore

Mount. Non segna ma fa segnare con le sue traiettorie col contagiri.

Il peggiore

Ivanusec. Perennemente in ritardo negli interventi, la mezzala sinistra della Dinamo Zagabria. Che finisce pure nel libretto dei cattivi.

