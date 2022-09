un dialogo tra Milik e Di Maria. L’argentino, la cui delusione in volto è palese, sembra chiedere al polacco perché l’allenatore abbia deciso di sostituirlo, mostrando un certo disappunto. El Fideo non ha apprezzato questa decisione di Allegri, il numero 22 è perplesso. L’ex Napoli e Marsiglia è infatti tra i giocatori più in forma, ha segnato 3 gol in 6 partite (più quello annullato contro la Salernitana), ed al suo posto è stato messo un centrocampista, ovvero Fagioli. Peraltro, Milik è squalificato in campionato quindi avrebbe potuto giocare di più degli altri. Qualcosa forse si sta incrinando nello spogliatoio della Juventus nei rapporti tra Allegri e i suoi giocatori. Non sembrano remare tutti nella medesima direzione. Basti pensare che ieri il tecnico ha affermato che non è preoccupato, mentre il capitano Bonucci ha detto che lo è. La sconfitta contro il Benfica , proprio nella partita che era stata indicata dal mister come la più importante della fase a gironi di Champions League, ha alimentato il malumore già presente dal finale della scorsa stagione, e non cancellato da un avvio a rilento in tutte le competizioni. Malumore che però non risiede solo tra i tifosi. Infatti, ha fatto il giro del web una ripresa degli attimi appena successivi al fischio finale di Juventus-Benfica in cui si vede, mostrando un certo disappunto. El Fideo non ha apprezzato questa decisione di Allegri, il numero 22 è perplesso. L’ex Napoli e Marsiglia è infatti tra i giocatori più in forma, ha segnato 3 gol in 6 partite (più quello annullato contro la Salernitana), ed al suo posto è stato messo un centrocampista, ovvero Fagioli. Peraltro, Milik è squalificato in campionato quindi avrebbe potuto giocare di più degli altri.

Ad

Calcio Juve nel baratro, mai così in basso negli ultimi anni. Cosa fare adesso? UN' ORA FA

LA REAZIONE DEI TIFOSI

Di Maria è stato osannato dalla tifoseria per questo gesto? Niente affatto. L’ex PSG, che in questo inizio di stagione è stato più ai box che in campo e di cui si ricorda praticamente soltanto la prestazione contro il Sassuolo, è finito al centro delle critiche. Non per la discussione legittima con Milik ma perché, insieme a Paredes, non è andato sotto la curva. Dalle foto si nota che i due argentini sono distanti dal resto della squadra nel momento della contestazione e dei fischi. Sui social i due nuovi acquisti sono stati accusati di menefreghismo, e in molti si sono chiesti se sia davvero unito lo spogliatoio.

Allegri: "Che spiegazioni devo dare? La partita è finita dopo il 2-1"

Calciomercato "Juve a zero", "Allegri-Juve, basta": i titoli dopo la sconfitta in Champions 4 ORE FA