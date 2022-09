PSG-Juventus, gara valida per la prima giornata del girone H, é terminata 2-1 al Parco dei Principi . Decisiva la doppietta nel primo tempo di un brillantissimo Kylian Mbappé. Nella ripresa una buona Juve, che con McKennie ha riaperto la partita. Vediamo insieme migliori e peggiori del match di Parigi.

===Le pagelle del PSG===

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Media tra due cose buone e una no. Bell'intervento su Milik nel primo tempo, ma poi l'uscita sbagliata in occasione del gol di McKennie. Respinge bene un colpo di testa ravvicinato di Vlahovic.

Sergio RAMOS 6,5 - Il solito combattente. Duro, soprattutto nei duelli aerei, non dà respiro a Vlahovic. Perfetto.

MARQUINHOS 6 - Si alza su Milik, che spesso cerca la palla sui piedi. Non lo fa mai girare, quando gioca d'anticipo esce in bello stile.

Presnel KIMPEMBE 5,5 - Quello dei tre dietro con licenza di accompagnare l'azione. Dietro sbaglia poco, ma sul corner di McKennie é in ritardo anche lui.

Achraf HAKIMI 7 - Inizio soft, poi si prende la fascia e domina. Bell'assist per Mbappé. Quando aumenta la frequenza dei passi, diventa imprendibile. (Dal 78' MUKIELE 5,5 - Fatica nell'impatto con il match. Soffre Kostic, sbaglia due rinvii)

VITINHA 6,5 - Diga davanti alla difesa. Preso per dare manforte a Verratti. Sacrificio costante, ma i piedi sono educati. Buona tecnica di base. (Dal 78' DANILO PEREIRA SV)

Marco VERRATTI 7 - In mezzo a dirigere, "il gestore" del PSG. Dà equilibrio e offre sempre palloni puliti. Non disdegna i duelli. Primo tempo scintillante, ripresa in controllo. 131 palloni giocati, nove recuperi. (Dal 87' SANCHES SV)

Nuno MENDES 6 - Meno in evidenza di Hakimi, anche perché spesso dal suo lato si allarga Neymar a togliergli spazio. Ma quando parte impressiona anche lui. Si addormenta sul gol di McKennie.

Lionel MESSI 5,5 - Si accentra molto, ma nel primo tempo non riesce a liberare il suo magistrale mancino. Anche nella ripresa non trova la giocata giusta. Il PSG lo ha normalizzato. (Dal 84' SOLER SV)

Kylian MBAPPÉ 7,5 - Altro pianeta. Gol capolavoro su assist di Neymar. Timbra dopo soli cinque minuti. Si ripete al 22': letale sul passaggio di Hakimi. Un primo tempo di fuoco, cala un po' nel secondo tempo.

NEYMAR 7 - Danzatore. Tocco sotto prelibato e raffinato per il gol di Mbappé. Solita irriverenza tecnica, soliti dribbling mozzafiato. Manca un pelo di concretezza, ma fa la differenza.

ALL. Christophe GALTIER 6 - PSG squadra forte, con giocatori forti, ma che dietro concede tanto. Secondo tempo troppo "morbido", i cambi non migliorano la situazione.

===Le pagelle della Juventus===

Mattia PERIN 6,5 - Fulminato due volte da Mbappé, senza nemmeno accorgersene. Gran parata su Neymar nel finale.

BREMER 5 - La differenza tra Champions League e Serie A. Inizia spaventato, quasi intimorito, non legge il movimento di Mbappé. Poi viene ammonito. Viene trafitto ripetutamente dalle sfilettate di Neymar e Mbappé.

Leonardo BONUCCI 5 - Non riesce a guidare la difesa. Mal posizionato sul secondo gol parigino.

DANILO 5,5 - Quando si allarga a sinistra viene annientato da Hakimi. In enorme difficoltà nel primo tempo, meglio nella ripresa spostato a destra.

Juan CUADRADO 5,5 - Distratto, lento, impreciso nel primo tempo. Non ha il passo e la condizione fisica per reggere tutta la fascia da solo. Migliora un pelino nella ripresa. Bel cross per Vlahovic. (Dal 74' DE SCIGLIO 6 - Si sistema largo a destra e tiene la posizione. Niente di che)

Fabio MIRETTI 5,5 - Quantomeno ha personalità, anche nei contrasti. Serata difficile, con qualche giocata in verticale sbagliata e alcune imprecisioni di troppo. Esce all'intervallo. (Dal 46' MCKENNIE 6,5 - Entra deciso e di testa trova la rete dell'1-2. Ci mette voglia e giusta intensità).

Leandro PAREDES 7 - Il migliore della Juve. Regia non banale,chiama e riceve palla, ci prova. Quando gioca di prima la Juventus guadagna un tempo di gioco. 102 palloni giocati, 86 passaggi. Bella prestazione.

Adrien RABIOT 6 - Non male. Mette al fisico al servizio della squadra. Tecnicamente ha sempre qualche problema, ma lo spirito è quello giusto e il secondo tempo di buon livello. (Dal 87' KEAN SV)

Filip KOSTIC 6,5 - La "gamba" è quella giusta. Un paio di cross, un paio di tiri e poi l'assist per McKennie. Presenza costante a sinistra.

Dusan VLAHOVIC 5,5 - Partita molto complicata. Viene sempre raddoppiato, non riesce a liberarsi al tiro. Ci prova con un colpo di testa, ma trova pronto Donnarumma. Non riesce a gestire con fluidità il pallone quando lo riceve.

Arkadiusz MILIK 5,5 - Impegna Donnarumma con un gran colpo di testa. Prova a lottare, collegando centrocampo e attacco alle spalle di Vlahovic. Incide poco. (Dal 68' LOCATELLI 6 - Bene in partita. Va vicino al gol nel finale dopo una buona incursione. Copre e si alza)

ALL. Massimiliano ALLEGRI 6 - Juventus deludente nell'approccio e nel primo tempo. Subisce due reti, ma non si scompone. Bene la ripresa, con l'ingresso di McKennie.

