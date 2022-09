Una doppietta in 22 minuti e i primi tre punti in Champions League prendono la via di Parigi. Kylian Mbappé spiana la strada al PSG già nel primo tempo e dimostra di essere di un'altra categoria. Imprendibile per tutta la partita per la restroguardia juventina, che vede schizzare il francese dappertutto. Un gol dopo appena 5 minuti su assist al bacio di Neymar gela subito la Juventus che, nel primo tempo, si mostra in totale balia dei padroni di casa. Il raddoppio di Mbappé arriva al minuto 22. Combinazione telecomandata in area con Hakimi e tiro imparabile per Perin. Nel secondo tempo, Allegri pesca il jolly dalla panchina. Fuori Miretti, al debutto in Champions League, e dentro McKennie. Ed è proprio l'americano ad accorciare le distanze trovando il colpo di testa vincente su cross di Kostic. Galvanizzata dal gol in apertura di ripresa, la Juventus inizia a coltivare speranze di pareggio ma, nonostante gli attacchi alla porta di Donnarumma (decisivo su Valhovic e Locatelli) non trova il gol del 2-2. Inizia dunque con una sconfitta il cammino europeo per i bianconeri, ultimi nel Gruppo H insieme al Maccabi Haifa sconfitto 2-0 dal Benfica.

IL TABELLINO

PSG-JUVENTUS 2-1

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi (78' Mukiele), Vitinha (78' Danilo Pereira), Verratti (87' Sanches), Mendes; Messi (84' Soler), Mbappé, Neymar. All. Galtier.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (73' De Sciglio), Paredes, Miretti (46' McKennie), Rabiot (87' Kean); Kostic; Milik (68' Locatelli), Vlahovic. All. Allegri

GOL: 5' Mbappé, 22' Mbappé, 53' McKennie

AMMONITI: 25' Bremer (J), 26' Sergio Ramos (P), 45' Miretti (J), 65' Verratti (P), 73' Danilo (J)

ARBITRO: A. Taylor (Inghilterra)

IL MOMENTO SOCIAL

LA CRONACA DELLA PARTITA IN 8 MOMENTI CHIAVE

5’ VANTAGGIO IMMEDIATO DEL PSG! Scambio formidabile tra Neymar e Mbappé! Il brasiliano pesca in area Mbappé che conclude al volo di destro. Tiro potente e preciso. Non può nulla Perin. Partita subito in salita per la Juve.

Kylian Mbappé esulta dopo il gol segnato durante PSG-Juventus - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

19’ OCCASIONE JUVE! Miracolo di Donnarumma sul colpo di testa di Milik. Sulla ribattuta, Vlahovic tenta il colpo di tacco chiuso da Sergio Ramos. Poi Kostic calcia a lato. Ma strepitosa la parata del portiere azzurro!

22’ ANCORA MBAPPÈ!!!! Doppietta del francese. Stavolta l'assist è di Hakimi che chiude l'uno-due e trova in mezzo all'area Mbappé che trafigge per la seconda volta Perin. Eccezionale la velocità d'esecuzione dell'azione da parte del PSG!

Kylian Mbappé esulta durante PSG-Juventus - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

49' OCCASIONE PER IL PSG! Mendes galoppa sulla sinistra e serve in area Neymar. Il brasiliano calcia di prima intenzione ma con poca potenza. Sicuro Perin che para a terra.

53' MCKENNIE! La Juventus accorcia le distanze. Cross di Kostic sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto. Colpo di testa di McKennie che salta più in alto di Mendes e batte Donnarumma incerto nell'uscita.

Weston McKennie esulta dopo il gol segnato durante PSG-Juventus - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

57' OCCASIONE JUVE! Altro colpo di testa di Vlahovic su cross di McKennie. Stavolta Donnarumma salva la situazione. L'americano della Juventus è entrato bene in campo.

65' MBAPPÈ ANCORA PERICOLOSO! Il francese scatta in mezzo a Bremer e Bonucci e calcia con il sinistro. Impreciso però il tiro di Mbappé che finisce abbonadantemente a lato. Tira un sospito di sollievo Perin.

88' STREPITOSO PERIN SU NEYMAR! Il portiere della Juve chiude la porta al brasiliano che aveva calciato con potenza. Parata di piedi e gioia negata a O'Ney

LE PAGELLE

Allegri: "Pogba si è fermato, lo riavremo a gennaio"

