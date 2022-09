Il Paris Saint Germain di Galtier riesce a fatica ad imporsi sul campo di uno splendido Maccabi Haifa per 1-3. Nel primo tempo i padroni di casa hanno infatti dominato i parigini sul piano del gioco, passando in vantaggio al 24' con Chery e vedendosi negare la gioia del raddoppio da grandi parate di Donnarumma e da una posizione di offside di Pierrot al 34'. Tre minuti più tardi è giunto il pari di Lionel Messi, nato da una delle proverbiali accelerazioni di Mbappè sulla sinistra.

Nella ripresa, i padroni di casa hanno continuato a spingere sull'acceleratore per i primi 20', prima di calare dal punto di vista fisico. Al 69', in virtù di questo evidente calo, è giunto il gol dell'1-2 dei parigini, con Mbappè che non ha sbagliato su assist perfetto di Messi. Negli ultimi 20' il PSG ha poi sfiorato in un paio di occasioni l'1-3 con Mbappè e Mukiele, prima di trovare il gol che ha definitivamente chiuso la gara con un mancino perfetto di Neymar su assist di Verratti all'89'

In virtù di questo risultato la compagine francese resta al comando del gruppo H con 6 punti dopo 2 giornate, a +6 sulla Juventus e a pari punti con il Benfica.

Neymar e Lavi lottano per il possesso del pallone durante Maccabi Haifa-PSG. Credit Foto Getty Images

TABELLINO

MACCABI HAIFA (4-3-3): Cohen, Sundgren (dal 56' Seck), Goldberg, Batubinska, Cornud, Lavi, Chery, Abu Fani, Atzili (dal 76' David), Haziza, Pierrot (dal 90' Rukyavytsia).

PSG (3-4-3): Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Danilo, Vitinha (dal 74' Ruiz), Verratti, Nuno Mendes, Mukiele (dall'84' Hakimi) Mbappé, Messi, Neymar (dal 90' Soler).

GOL - 24' Chery (M), 37' Messi (P), 69' Mbappe (P), 88' Neymar (P). Primo tempo 1-1

ASSIST - Haziza (M, 1-0), Mbappè (P, 1-1), Messi (P, 1-2), Verratti (P, 1-3)

NOTE: AMMONITI - Atzili (M), Haziza (M), Pierrot (M), Neymar (P)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 8 MOMENTI CHIAVE

10' MBAPPE, ALTRO ERRORE! Il francese si ritrova ancora una volta a tu per tu contro Cohen, ma incespica sul pallone nel tentativo di saltare il portiere avversario.

24' RETEEEEE! CHERY! 1-0 MACCABI! Cross perfetto dalla destra di Haziza, inserimento a centro area dell'esterno opposto, colpevolmente perso da Vitinha, e zampata da pochi passi che fulmina Donnarumma.

Neymar Jr. nella sfida in casa del Maccabi Haifa Credit Foto Getty Images

34' ANNULLATO UN GOL AL MACCABI! Lancio lungo per Pierrot, bravissimo a tenere sul rientro di Ramos e Marquinhos e a battere Donnarumma con il mancino. Tutto fermo però per una posizione di off-side.

37' GOOOL! MESSIII, PROPRIO LUI! 1-1! Come anticipato, è un numero sulla sinistra di Mbappè a creare il gol. Francese letale nel fuggire con un doppio passo e servire a centro area la Pulga, implacabile col mancino da pochi passi.

53' PIERROT, AD UN PASSO DAL 2-1! Conclusione violenta di Cornud, inserimento e deviazione sul primo palo del centravanti e palla che termina alta a Donnarumma spiazzato.

64' CORNUD, SALVA TUTTO! Fiammata di Messi sulla destra, conclusione precisa e gran parata di Cohen. Fondamentale l'intervento in anticipo di Cornud su Mukiele, in agguato sul secondo palo per il tap-in a porta vuota.

69' RETEEEEEEE! 1-2! MBAPPE! Altra giocata sopraffina di Messi che si libera sulla trequarti e imbuca centralmente per il francese, bravo a bruciare Seck in velocità e battere a tu per tu Cohen.

89' GOOOOOL! NEYMAR! 1-3 PSG! Lancio illuminante di Verratti per Neymar, dimenticato dalla difesa e perfetto nel battere Cohen in uscita con un mancino rasoterra centrale. Match in ghiaccio.

LE PAGELLE

MACCABI HAIFA (4-3-3): Cohen 6.5, Sundgren 5,5 (dal 56' Seck 4.5), Goldberg 5, Batubinska 5.5, Cornud 6, Lavi 6, Chery 7, Abu Fani 6.5, Atzili 6.5 (dal 76' David, SV), Haziza 6.5, Pierrot 5.5.

PSG (3-4-3): Donnarumma 6.5, Ramos 6, Marquinhos 5.5, Danilo 6, Vitinha 5 (dal 64' Ruiz 6), Verratti 6.5, Nuno Mendes 5.5, Mukiele 5.5 (dall'84' Hakimi, SV), Mbappé 7.5, Messi 7, Neymar 6.5.

IL MOMENTO SOCIAL

L'MVP

Kylian MBAPPE - Indiscutibilemente il miglior giocatore in campo quest'oggi. Un gol, un assist e il peso dell'attacco dei parigini sobbarcato sulle proprie spalle per oltre un'ora di gioco. Imprendibile quando parte palla al piede e semplicemente immarcabile quando viene servito abilmente negli spazi da Messi.

IL PROMOSSO

Tjarron CHERY - Notte che non dimenticherà facilmente quella odierna. Batte Donnarumma con un grande inserimento, sfiorando a più riprese la doppietta dalla distanza. Prestazione maiuscola sull'out di competenza dove stravince il duello con Mukiele.

IL BOCCIATO

VITINHA - In un primo tempo da incubo dei suoi, il portoghese si perde colpevolmente Chery in occasione dell'1-0. Per il resto è sempre in ritardo nel pressing, finendo a correre a vuoto dietro al possesso palla articolato dei padroni di casa. Rimandato.

