Champions League

Una buona notizia per il Milan in una notte complicata: il Salisburgo non vince a Zagabria e resta a +1 dai rossoneri, con lo scontro diretto in programma all'ultima giornata a San Siro. Finisce 1-1 la sfida tra gli austriaci e la Dinamo, una delle tante sfide della serata. Il Real Madrid pareggia al 95’ contro lo Shakhtar Donetsk: gol in extremis di Rudiger, che nell’occasione subisce un durissimo colpo da Trubin e perde tantissimo sangue. Importante la vittoria del Lipsia sul campo del Celtic, mentre nel gruppo G è 1-1 tra Dortmund e Siviglia. Nel pomeriggio, Manchester City (in 10 uomini e con Haaland dalla panchina) fermato dal Copenaghen: 0-0.

Dinamo Zagabria-Salisburgo 1-1

La partita a cui molti tifosi del Milan hanno guardato, considerando che a San Siro il discorso è stato chiuso presto dal Chelsea. La buona notizia per i rossoneri è che il Salisburgo non ha vinto: solo 1-1, con la rete di Ljubicic (prima annullata per fuorigioco passivo, poi convalidata all'on field review) a rispondere al vantaggio di Seiwald. Il Salisburgo ha anche rischiato di perdere: nel recupero traversa di Bockaj.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic, Ristovski (79’ Moharrami), Sutalo, Peric, Spikic (80’ Bockaj), Ivanusec (80’ Baturina), Misic (86’ Bulat), Ademi (67’ Drmic), Ljubicic, Petkovic, Orsic. Allenatore: Ante Cacic.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn, Ulmer, Pavlovic, Solet, Dedic, Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald, Sucic, Okafor (62’ Adamu), Sesko (86’ Simic). Allenatore: Matthias Jaissle.

Gol: 12’ Seiwald (S), 40’ Ljubicic (D)

Ammoniti: Ivanusec (D), Pavlovic (S), Susic (S)

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 1-1

Termina con Rudiger ad anticipare di testa Trubin, a insaccare venendo travolto dal portiere, a esultare in una maschera di sangue. Fortunatamente si rialza, il difensore tedesco. Il Real Madrid acciuffa il pari all'ultimo, con Ancelotti ad aggrapparsi alla sua panchina dopo il vantaggio dello Shakhtar con Zubkov. Un punto che permette ai Blancos di restare a +4 sul secondo posto, occupato dal Lipsia.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin; Konoplja, Bondar, Matviyenko, Mychajličenko; Bondarenko, Stepanenkov, Sudakov (81’ Durasek); Traoré (77’ Sikan), Zubkov (82’ Taylor), Mudryk (85’ Petryak). Allenatore: Igor Jovićević.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Rüdiger, Mendy (68’ Alaba); Kroos, Tchouameni (57’ Modric), Valverde (68’ Camavinga); Rodrygo (68’ Asensio), Benzema, Hazard (57’ Vinicius). Allenatore: Carlo Ancelotti.

Gol: 46' Zubkov (S), 95’ Rudiger (R)

Ammoniti: Konoplja (S), Militao (R), Bondarenko (S), Kroos (R)

Celtic-Lipsia 0-2

Questa la situazione nel gruppo F: Real Madrid 10, Lipsia 6, Shakhtar Donetsk 5, Celtic 1. Classifica che spiega da sola l'importanza del successo del Lipsia a Glasgow, in una partita che entrambe le squadre hanno provato a vincere. Equilibrio e occasioni da una parte e dall'altra, fino al gol spacca-partita di Werner su palla di André Silva. Lo stesso Werner pesca poi il taglio di Forsberg per il raddoppio. Per gli scozzesi ora è durissima.

CELTIC (4-3-3): Hart, Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor, O’Riley, Hatate (66’ Mooy), Abada (42’ Forrest), Haksabanovic (66’ Turnbull), Maeda (80’ Bernabei), Furuhashi (66’ Giakoumakis)

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich, Simakan (76’ Henrichs), Orbán, Gvardiol, Raum, Schlager, Haidara (83’ Diallo); Szoboszlai (76’ Forsberg), Nkunku (88’ Novoa), Werner, André Silva (76’ Poulsen)

Gol: 75’ Werner (L), 84’ Forsberg (L)

Ammoniti: Hatate (C), Juranovic (C)

Borussia Dortmund-Siviglia 1-1

Due pareggi e situazione invariata nel gruppo G. City a +3 sul Dortmund, a sua volta con cinque punti di vantaggio su Siviglia e Copenaghen. A due partite dal termine, la situazione sembra definita: le prime due si giocheranno la vetta del girone, spagnoli e danesi il posto in Europa League. Equilibrio tra Dortmund e Siviglia, alla formazione di Sampaoli il pari serve poco.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Meunier (83’ Schlotterbeck) , Sule, Hummels, Rothe (46’ Guerreiro); Bellingham, Ozcan, Brandt; Malen (71’ Reyna), Modeste (64’ Moukoko), Adeyemi (71’ Hazard). Allenatore: Edin Terzic

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou, Carmona, Nianzou, Marcao, Acuna (71’ Telles); Gudelj, Rakitic, Jesus Navas (90’ Montiel); Lamela, En-Nesyri (59’ Isco), Suso (59’ Januzaj). Allenatore: Jorge Sampaoli

Gol: 18’ Nianzou (S), 35’ Bellingham (B)

Ammoniti: Gudelj (S), Carmona (S), Ozcan (B), Bounou (S)

