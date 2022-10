Xavi non ci sta. Il tecnico del Barcellona non ha digerito Abbiamo cercato di giocare con una linea a tre, Alonso sarebbe dovuto passare in mezzo per l'uno contro uno. Abbiamo faticato nel ritmo, nella circolazione della palla e nell'ultima mezz'ora abbiamo giocato meglio, abbiamo trovato buoni riferimenti sulla fascia. Ci abbiamo provato, noi vogliamo attaccare e abbiamo pagato il primo tempo, ci è mancato un po' di ritmo. Bisogna fare autocritica, al di là delle decisioni arbitrali". non ha digerito la sconfitta del suo Barcellona a San Siro . Una prestazione non straordinaria, ma anche un errore arbitrale (il dubbio fallo di mano di Dumfries in area di rigore non punito nel minuto di recupero) determinante secondo l'allenatore catalano, che ha esternato la sua frustrazione in conferenza stampa: "".

Xavi sull'arbitraggio

Ad

"Sono in***ato. Prima ci spiegano che tocca di mani Ansu Fati ma ha segnato un altro compagno, poi l'altro episodio non si capisce cosa sia successo. È la mia opinione, avrei voluto parlare con l'arbitro, perché non ha fischiato. Al momento, io sono indignato, è un'ingiustizia e non ha senso. Ora ci mancano tre finali ancora, ci è successo già a Monaco di perdere e ripartiamo. Ma c'è indignazione. In generale, è stata una grande ingiustizia. Non posso nascondermi e dire di non essere indignato. Se è mano quella di Ansu sul gol, come è possibile che il tocco di Dunfries sia considera legale? Non capisco.L'arbitro dovrebbe dare spiegazioni, invece se ne va e non succede niente. Deve venire qui e dare spiegazioni".

Champions League Inzaghi: "Non è la mia rivincita". Calhanoglu: "Siamo col mister" UN' ORA FA

Il tocco di Dumfries al 94' che ha fatto infuriare il Barcellona, Inter-Barça, Twitter Credit Foto Twitter

Xavi sulla prestazione

"Il primo tempo non è stato all'altezza della Champions. Ne abbiamo parlato all'intervallo, serviva più ritmo nello scambio del pallone e credo che il secondo tempo sia stato positivo. Ci abbiamo provato in tutti i modi, da dentro, da fuori, due contro uno, su Robert. Era un 5-3-2 chiaro, noi cercavamo di cambiare fascia, avere pazienza: nel secondo tempo siamo stati migliori, nel primo non al nostro standard. L'Inter si è chiusa bene e ha gestito bene il risultato".

Xavi sull'Inter

"Se me li aspettavo così? Sì, forse non così tanto difensiva ma sapevamo che facevano transizioni, che facevano circolare velocemente la palla. Nel secondo tempo l'abbiamo capito meglio, loro hanno segnato fuori area ed è un peccato perché nel complesso penso che avremmo meritato il pareggio. Ma questo è il calcio".

20 aprile 2010: Inter-Barcellona 3-1, la vittoria manifesto del Triplete dell'Inter targata Mourinho

Champions League Inter-Barça 1-0, moviola: dubbio mani di Dumfries, proteste blaugrana 3 ORE FA