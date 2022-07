La sfida di ritorno del 2° turno preliminare di Champions League tra Fenerbahce e Dinamo Kiev è destinata a lasciare qualche strascico. Mentre in campo le due squadre si contendevano la qualificazione al prossimo turno, sugli spalti Sukru Saracoglu di Istanbul i tifosi della formazione turca hanno iniziato a inneggiare a Vladimir Putin con cori durante l'incontro.

Il goal del momentaneo 0-1 in favore degli ospiti firmato da Vitaliy Buyalskyi ha scatenato infatti la rabbia dei tifosi del Fenerbahce, che dopo l'esultanza provocatoria del calciatore della Dinamo Kiev hanno risposto intonando per diversi minuti frasi in favore del primo ministro russo.

Ad

Calciomercato Ufficiale, Kim è del Napoli: affare da 20 milioni di euro IERI A 10:39

Ne è venuta così fuori, inevitabilmente, una questione politica. Al termine della gara infatti l'allenatore degli ucraini, il veterano Mircea Lucescu, si è rifiutato di presentarsi in conferenza stampa: "Tutto ha funzionato secondo i nostri piani e abbiamo vinto. Ma non abbiamo tenuto conto dei tifosi: non mi aspettavo slogan del genere. Che peccato". Così Lecescu nell'unica intervista televisiva concessa. Anche l'ambasciatore ucraino in Turchia, Vasyl Bodnar, ha espresso il proprio disappunto con un tweet pubblicato sul proprio profilo.

"Il calcio è un gioco leale, la Dinamo Kiev è stata più forte. È molto triste sentire dai tifosi del Fenerbahce parole che sostengono l'assassino e l'aggressore che sta bombardando il nostro Paese. Sono grato all'amichevole popolo turco per il loro sostegno all'Ucraina e per i loro commenti sulle azioni inappropriate dei tifosi".

Oggi la UEFA ha comunicato ufficialmente di aver intrapreso un’indagine disciplinare nei confronti del Fenerbahce per il comportamento dei suoi tifosi.

In termini di pura cronaca, dopo lo 0-0 dell’andata il Fenerbahce è stato sconfitto 2-1 dalla Dinamo Kiev ai tempi supplementari. Il ko retrocede la formazione turca al 3° turno preliminare di Europa League, dove affronterà i cechi dello Slovacko. Da capire, a questo punto, se la gara d’andata sarà ancora al Sukru Saracoglu di Istanbul e se, soprattutto, il Fenerbahce potrà farlo davanti ai propri tifosi.

Tebas: "Juventus, Barça e Real mentono più di Putin"

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (13/07) 13/07/2022 A 20:54