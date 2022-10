Champions League, Bayern-Inter, Inzaghi: "Turnover per la Juventus? Non cambierò troppo. Non ci voleva il ko di Lukaku"

CHAMPIONS LEAGUE - Simone Inzaghi ammette che qualche cambio potrebbe esserci in vista della gara contro la Juventus del prossimo week end, ma l'Inter vuole fare una bella figura anche all'Allianz Arena e non ci sarà grande turnover. Anzi, c'è da fare i conti con le assenze, Lukaku incluso che si è di nuovo fatto male. Onana sarà presente, a centrocampo spazio a Asllani.