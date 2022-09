Inter di Simone Inzaghi è già tempo di Champions League. Mercoledì 7 settembre, dalle ore 21:00 nella cornice di San Siro, i nerazzurri affronteranno infatti il Bayern Monaco allenato da Julian Nagelsmann. I bavaresi, dopo due 1-1 consecutivi contro Neppure il tempo utile per metabolizzare il k.o. nel primo derby stagionale , che per l'di Simone Inzaghi è già tempo di. Mercoledì, dalle ore 21:00 nella cornice di San Siro, i nerazzurri affronteranno infatti ilallenato da Julian Nagelsmann. I bavaresi, dopo un inizio di Bundesliga travolgente , hanno rallentato un po' la loro corsa, incappando incontro Borussia Monchengladbach Union Berlino , ma rimangono comunque una squadra costruita per arrivare fino in fondo nella Champions 2022-23.

problema muscolare alla coscia sinistra e non a disposizione nel primo big match del Gruppo C, comprendente anche Barcellona e Viktoria Plzen. Quella contro il Bayern Monaco sarà una sfida carica di fascino e di dolci ricordi: il 2-0 del Santiago Bernabéu nella finale del 22 maggio 2010, griffato dalla doppietta del "Principe", Diego Milito, è ancora vivissimo nella mente dei tifosi nerazzurri. La sfida di mercoledì prossimo sarà però tutta un'altra storia... L'Inter dovrà invece fare a meno di Romelu Lukaku , fermato da unalla coscia sinistra e non a disposizione nel primo big match del Gruppo C, comprendente anche. Quella contro il Bayern Monaco sarà una sfida carica di fascino e di dolci ricordi: ildel Santiago Bernabéu nella finale del 22 maggio 2010, griffato dalla doppietta del "",, è ancora vivissimo nella mente dei tifosi nerazzurri. La sfida di mercoledì prossimo sarà però tutta un'altra storia...

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Musiala, Sané; Mané. All. Nagelsmann.

Inter-Bayern, dove vederla in TV e LIVE-Streaming

Inter-Bayern Monaco, mercoledì 7 settembre ore 21:00, sarà trasmessa in TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). La sfida sarà visibile anche in LIVE-Streaming su Sky Go, NOWTV e Infinity+. Sul sito e sulla app di Eurosport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita.

Inter-Bayern, i precedenti

Il bilancio dei precedenti tra Inter e Bayern Monaco è in perfetta parità: su 7 sfide giocate, 3 vittorie per parte e un pareggio (1-1 nella fase a gironi della Champions League 2006-07). Le prime sfide tra questi due club risalgono alla Coppa UEFA 1988-89, vinta dal Napoli di Diego Armando Maradona. Negli ottavi di finale, l'Inter s'impose 2-0 all'andata col coast-to-coast memorabile di Nicola Berti, ma al ritorno si sciolse in 7', incassando tre gol tra il 33' e il 40', e andò a infrangersi contro le parate di Raimond Aumann: l'Inter dei record, allenata da Giovanni Trapattoni, dovette così salutare la competizione. Tra i ricordi più dolci in Champions, indubbiamente quello già citato della finale di Madrid, ma anche il ritorno degli ottavi 2010-11, con l'epica rimonta all'Allianz Arena: sotto 1-2, i nerazzurri ribaltarono il risultato con le reti di Wesley Sneijder e Goran Pandev (all'88'), conquistando così la qualificazione ai quarti di finale.

