Il tanto bistrattato calcio italiano offre ancora, saltuariamente, qualche gara di livello internazionale. E così, nella penuria generale di queste prime giornate di calcio vero, Milan ed Inter inscenano uno spettacolo meraviglioso in un San Siro degno delle migliori occasioni. La spuntano i rossoneri grazie alla doppietta di Leao e al gol del solito Giroud, non bastano Brozovic e Dzeko ai nerazzurri. Un 3-2 divertente, vibrante e ricco di spunti: emozione pura, che da tanto non si provava.

Già dal primo tempo si intuisce perché, ad oggi, Milan ed Inter restano le due squadre più accreditate alla vittoria dello Scudetto: la gara aumenta minuto dopo minuto di intensità, fino ad arrivare a sprazzi in cui si gioca a ritmi letteralmente forsennati. Sono senza dubbio i rossoneri ad avere maggiore lucidità nel complesso, ma l'unica vera disattenzione conduce al vantaggio nerazzurro: lautaro lavora bene il pallone, Brozovic si lancia nelle praterie lasciate dalla difesa avversaria e gela a tu per tu Maignan. Da lì in poi è monologo del Diavolo:il pareggio di Leao al minuto 38', nato da una lettura straordinaria in interdizione di Tonali, premia la capacità del Milan di alzare il livello di fronte ad un'Inter letteralmente in bambola per dieci minuti abbondanti.

Ad

La ripresa, se possibile, è ancora più spettacolare. La azzanna il Milan, più pronto e sul pezzo di un'Inter ancora frastornata dal difficile finale di prima frazione. A salire in cattedra per i rossoneri è l'uomo delle grandi occasioni Giroud, che si fa beffe di De Vrij e supera Handanovic completando la rimonta. Al centro del palco torna poi il vero attore protagonista della serata: Leao si beve De Vrij e Bastoni sulla sinistra, punta da vero predatore la porta e batte ancora Handanovic. Sembra finita, ma l'Inter ha un sussulto abbastanza imprevisto grazie ai cambi, in particolare Dzeko che tre minuti dopo il suo ingresso in campo spacca la porta da due passi rimettendo i suoi in partita. Il Milan sembra stordito, ma a salvarlo ci pensa l'altro diamante di casa rossonera: Maignan è di un altro pianeta e con due interventi da autentico fenomeno preserva un risultato importantissimo per i suoi. Pioli vola al comando a 11 punti, per Inzaghi tanta amarezza e una triste presa di coscienza: questa Inter è ancora troppo traballante.

Serie A Le pagelle di Milan-Inter 3-2: Leao e Maignan fenomenali, Inter senza difesa 2 ORE FA

Rafael Leao, Milan Skriniar, Milan-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Milan-Inter 3-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (84' Kjaer), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (84' Pobega), Bennacer; Messias (72' Saelemaekers), De Ketelaere (62' Diaz), Leao; Giroud (73' Origi). All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (84' D'Ambrosio), Bastoni (&3' Dimarco); Dumfries, Barella (63' Mkhitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Darmian (84' Darmian); Lautaro, Correa (63' Dzeko). All. Inzaghi

ARBITRO: D. Chiffi

GOL: 21' Brozovic, 28', 60' Leao, 54' Giroud, 66' Dzeko

AMMONITI: 9' Theo Hernandez, 9' Dumfries, 31' Giroud, 38' Brozovic, 77' Tonali, 90+3 Leao

ESPULSI: -

NOTE: recupero 6'

Il momento social

La cronaca in 7 momenti

21 – 1-0 INTER! BROZOVIC! Clamoroso buco nella difesa rossonera, Correa premia l'inserimento del croato che fugge a De Ketelaere e con una perfetta conclusione inchioda Maignan e regala il vantaggio ai nerazzurri.

L'esultanza di Marcelo Brozovic Credit Foto Getty Images

28 - LEAO!! 1-1 MILAN, MA CHE ERRORE DI CALHANOGLU! Passaggio in orizzontale folle di Calhanoglu, Tonali ne approfitta per inserirsi e trovare in area Rafael Leao, freddissimo a battere Handanovic col mancino e ristabilire la parità.

54 - GIROUD! ANCORA LUI, L'UOMO DERBY! 2-1 MILAN Leao approfitta di una rimessa laterale rapida e mette in mezzo a rimorchio la sfera per il francese, letale col mancino a battere Handanovic con un rasoterra sporco ma efficace.

60 - LEAO! GOL CLAMOROSO DEL PORTOGHESE, 3-1 MILAN! Splendida rete dell'esterno portoghese del Milan, che porta a spasso tutta la difesa nerazzurra e trafigge Handanovic con un tocco delizioso.

67’ - DZEKO! DAL NULLA L'INTER RIENTRA IN PARTITA! Grande costruzione dell'Inter giostrata da Mkhitaryan, che trova in profondità Darmian: palla dentrro precisa per Dzeko, che anticipa Tomori e batte Maignan!

Dzeko riapre la partita Credit Foto Getty Images

70’ MAIGNAN DICE NO A LAUTARO! Con un balzo da gatto il portiere rossonero dice no all’incornata del Toro, che aveva girato alla perfezione il cross di Dumfries.

77’ MAIGNAN TIENE IN PIEDI IL MILAN ED EVITA IL 3-3! Secondo intervento prodigioso del portiere francese del Milan che toglie dall’incrocio una sassata diretta sotto la traversa di Calhanoglu.

MVP

Rafael LEAO: un uragano conquista San Siro. Festeggia la centesima in Serie A con due gol, un assist e una prestazione da dominatore assoluto. Oggi è lui il volto della Serie A: un diamante che brulla di luce propria.

L'esultanza di Rafael Leao Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO. Mike Maignan: Nei momenti più difficili il Milan sa di poter contare sempre sul suo ultimo baluardo. Due parate sensazionali su Lautaro Martinez e Calhanoglu nell'unico vero attimo di sbandamento dei suoi. Portiere straordinario, che sa sempre fare la differenza.

BOCCIATO. Stefan DE VRIJ: gara degna delle più disastrose piaghe d'Egitto: si perde Giroud sul 2-1 e poi, assieme a Bastoni, confeziona la frittata sulla seconda rete di Leao. Da tempo non è più se stesso: ad oggi è l'anello debole di questa Inter poco sicura.

Le pagelle

Inzaghi: "Derby di ritorno? L'ultimo l'abbiamo vinto 3-0..."

Serie A Pioli: "Vittoria da grande squadra, Maignan non mi sorprende più" UN' ORA FA