Champions League, Inter-Viktoria Plzen - Inzaghi: "Sarà una finalissima; Lukaku verso la convocazione"

CHAMPIONS LEAGUE - Sfida decisiva per i nerazzurri a San Siro: in caso di successo contro i cechi la qualificazione agli ottavi di finale diventerà aritmetica. Il match è in programma mercoledì 26 ottobre con calcio d'inizio alle ore 18.45.