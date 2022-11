Liverpool-Napoli, match valido per la sesta giornata del Girone A di Champions League 2022-23 e disputato ad Anfield, è terminato sul punteggio di 2-0 per i Reds, a segno con Salah e Nunez. La gara è stata arbitrata dal tedesco Tobias Stieler. Con questo risultato il Napoli conserva comunque il primo posto in classifica grazie a una migliore differenza reti rispetto alla squadra di Jurgen Klopp. Entrambe le squadre erano già aritmeticamente qualificate agli ottavi di finale. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Liverpool

ALISSON 6 - Nel primo tempo è inoperoso, nella ripresa si deve arrendere a Ostigard ma il VAR lo salva. Ottimo riflesso sul sinistro di Kvaratskhelia.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 5,5 - Con Kvaratskhelia ingaggia uno dei duelli più interessanti della partita e non lo vince, anzi: il georgiano lo costringe spesso sulla difensiva.

dall'87' Calvin RAMSAY s.v. - Gioca una manciata di minuti, non giudicabile.

Virgil VAN DIJK 6,5 - Duello serrato, a tratti anche duro, con Osimhen. Se la cava, anche se l'attaccante nigeriano lo impegna severamente. Nel recupero propizia il 2-0 con uno stacco imperioso.

Ibrahima KONATÉ 6,5 - Rischia qualcosa sul contatto in area con Kvaratskhelia, per il resto si destreggia senza particolari difficoltà.

Kostas TSIMIKAS 6 - Si limita alla fase di contenimento e non di rado si trova in affanno. In fase di spinta si vede poco.

Thiago ALCANTARA 6,5 - Sempre bello vederlo quando ha il pallone tra i piedi. Impegna severamente Meret con un destro a giro e illumina Anfield con aperture geniali.

dall'87' Stefan BAJCETIC s.v. - Gioca troppo poco per essere giudicato.

FABINHO 5,5 - Diligente ma troppo ruvido in mezzo al campo, il suo lavoro dà comunque equilibrio alla squadra.

James MILNER 6 - Solita grinta in mezzo al campo, solito lavoro di sacrificio al servizio dei compagni. La sua partita finisce a inizio ripresa quando è costretto a chiedere il cambio.

dal 48' Harvey ELLIOTT 6 - Prova a dare vivacità all'attacco dei Reds svariando su tutto il fronte offensivo.

Mohamed SALAH 6,5 - Qualche lampo in avvio, poi tanta confusione e diverse imprecisioni. Sembra una serata no, eppure è lui a sbloccare il risultato con una zampata da pochi passi.

Curtis JONES 6 - Spreca una palla gol in apertura di match, ma non si abbatte e cerca in ogni modo di dare fastidio al Napoli muovendosi tra le linee senza dare punti di riferimento ai centrali.

dal 73' Darwin NUNEZ 7 - La mossa azzeccata di Klopp: al primo pallone utile propizia il gol dell'1-0, poi si mette in proprio e firma il raddoppio con un tocco comodissimo sulla linea di porta. Il suo ingresso cambia l'inerzia della partita.

Roberto FIRMINO 5,5 - Qualche guizzo, un colpo di tacco che infiamma Anfield e poco altro. Anche lui viene neutralizzato senza troppi problemi dai difensori del Napoli.

dall'87' Fabio CARVALHO s.v. - In campo pochi minuti, non giudicabile.

All.: Jurgen KLOPP 6 - Chiude nel migliore dei modi il girone pur senza incantare a livello di qualità di gioco. Si vede che non è il suo Liverpool migliore: vince la partita grazie ai dettagli che girano tutti dalla parte dei Reds.

Le pagelle del Napoli

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 5,5 - Reattivo sul destro di Thiago Alcantara, miracoloso su Salah anche se l'egiziano era in fuorigioco. Macchia la sua prova con l'incertezza da cui nasce l'1-0 di Salah.

Giovanni DI LORENZO 6 - Altra prestazione di spessore del capitano azzurro che rimane più bloccato del solito. Dietro non corre rischi.

Leo OSTIGARD 6,5 - Sicuro e pulito negli interventi, segna anche un gran gol di testa che gli viene annullato per una questione di centimetri, forse anche meno. Salvataggio strepitoso nel recupero a evitare lo 0-2.

Minjae KIM 6 - Regge l'urto degli attaccanti del Liverpool: valido sia in marcatura che in anticipo. Mezzo voto in meno perché sui gol del Liverpool Nunez e Van Dijk hanno troppa libertà in area.

Mathias OLIVERA 6 - Conferma di essere un'alternativa valida per Spalletti. Difende bene, contenendo Salah, e appena può spinge.

Tanguy NDOMBELÉ 6 - Fa valere il suo fisico in mezzo al campo e prova anche a giocare tra le linee. Impegna Alisson con un rasoterra potente ma troppo centrale.

dall'88' Giacomo RASPADORI s.v. - Gettato nella mischia solo nel finale, non giudicabile.

Stanislav LOBOTKA 6,5 - Tocca un'infinità di palloni, i compagni appena possono gli affidano il pallone. Sempre lucido, sbaglia pochissimo.

dall'83' Piotr ZIELINSKI s.v. - In campo solo una decina di minuti, non giudicabile.

Zambo ANGUISSA 6 - Va su tutti i palloni e pressa come un forsennato i portatori di palla del Liverpool. Il suo lavoro davanti alla difesa è preziosissimo.

dall'88' Giovanni SIMEONE s.v. - Entra al tramonto della partita, non giudicabile.

Matteo POLITANO 5,5 - Un po' timido nel primo tempo, meglio nella ripresa quando prende coraggio e attacca lo spazio sulla destra con più continuità. Può e deve fare di più.

dal 70' Hirving LOZANO 5,5 - Impatto non proprio eccezionale sulla partita: non punge, anche perché servito poco.

Victor OSIMHEN 6 - Encomiabile e intelligente il suo lavoro senza palla: si smarca in continuazione e quando serve arretra fino a metà campo a prendersi il pallone. Punto di riferimento.

Khvicha KVARATSKHELIA 6,5 - Parte con un paio di numeri dei suoi. Appena può va in verticale. È lui a scodellare la punizione del gol di Ostigard annullato per offside. Va vicino al gol con un sinistro al volo che per poco non inganna Alisson.

dall'83' Eljif ELMAS s.v. - Gioca poco più di un quarto d'ora (compreso il maxi recupero) senza lasciare tracce.

All.: Luciano SPALLETTI 6 - La prima sconfitta della stagione è indolore e - per quanto si è visto in campo ad Anfield, non del tutto meritata soprattutto nel punteggio. Anche contro il Liverpool si è visto un Napoli organizzato, coraggioso ed europeo. Se continuerà a giocare con questa qualità e con questa intensità le sconfitte da qui giugno saranno poche, c'è da scommetterci.

