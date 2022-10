Sulle ali dell'entusiasmo per il primato in classifica in Serie A e in Champions, il Napoli ospita l'Ajax ad una settimana dallo storico 6-1 di Amsterdam. Appuntamento mercoledì 12 ottobre con calcio d'inizio al Maradona alle ore 18:45.

Napoli-Ajax: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. All. Schreuder

Napoli-Ajax: dove vederla in tv e live streaming

Napoli-Ajax sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky) e Sky Sport Calcio. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. L’incontro sarà disponibile in streaming anche per gli abbonati Infinity+ che, dopo una prova gratuita di sette giorni, potranno scegliere tra un abbonamento mensile, semestrale o annuale. La partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

