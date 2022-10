Conta tanto, tantissimo. Se vogliamo arrivare all'ultima partita del girone con possibilità di qualificarci serve una prestazione importante e l'abbiamo preparata per l'importanza che ha". È la vigilia di Dinamo Zagabria-Milan in Champions League e Stefano Pioli si presenta in conferenza stampa sapendo che la partita di martedì avrà un valore partitcolare. Dopo il disappunto della sfida col Chelsea , il tecnico non nasconde ai microfoni dei giornalisti la sua rilevanza: "".

A questo punto, è possibile dire che sia la partita europea più importante della stagione?

Per me tutte le partite hanno un peso specifico importante. Le affrontiamo tutte come se fosse l'ultima da giocare. Non credo di aver bisogno di motivare tanto i miei giocatori.

L'ipotesi, dopo gli episodi dell'ultima partita di Champions, è che in qualche modo la squadra si presenti in campo con rabbia: "Non ne abbiamo bisogno, ma di concentrazione e di lucidità. La Dinamo non perde in casa da dicembre 2021, è un avversario difficile. Dobbiamo approcciare bene la gara. La squadra ci arriva bene, anche se gli allenamenti servono più per recuperare ora. Abbiamo visto la partita di andata e arriviamo bene a questa partita".

C'è qualcosa in cui il Milan deve migliorare? "Ogni tanto perdiamo le distanze sul campo, domani non deve succedere. La Dinamo Zagabria è una squadra che difende bene, sa ripartire con grande velocità, è una squadra completa e forte, a cui bisogna prestare molta attenzione. Stanno facendo molto bene in Champions e stanno vincendo il campionato, hanno dei grandi valori anche a livello individuale".

