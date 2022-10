Champions League

il big match di San Siro tra Milan e Chelsea è terminato dopo l’espulsione di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è stato colto in fallo dall’arbitro tedesco Daniel Siebert (reti di Jorginho (rigore nato proprio dal contatto Tomori-Mount) e Pierre-Emerick Aubameyang. In virtù di questo punteggio i Blues bucano quota sette punti e trovano la testa del girone. Mica male per Graham Potter. I rossoneri invece rimangono al terzo posto con 4 punti dopo quattro giornate. La situazione non è delle più rosee, ma nulla è ancora compromesso. Una serata iniziata con il tutto esaurito e conclusa dopo appena 18 minuti. È inutile girarci intorno:Il difensore inglese è stato colto in fallo dall’arbitro tedesco Daniel Siebert ( troppo severo nel suo giudizio ) e ha "ammazzato" il piano partita di Stefano Pioli. Il Chelsea, che fino a quel momento aveva sofferto l’intensità dei padroni di casa, dal ventesimo in avanti ha impostato il cruise control e ha vinto 2-0 grazie alle(rigore nato proprio dal contatto Tomori-Mount). In virtù di questo punteggio i Blues bucano quota sette punti e trovano la testa del girone. Mica male per Graham Potter. I rossoneri invece rimangono al terzo posto con 4 punti dopo quattro giornate. La situazione non è delle più rosee, ma nulla è ancora compromesso.

Jorginho festeggia il gol contro il Milan, Champions 2022-23 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MILAN-CHELSEA 0-2 (primo tempo 0-2)

MILAN (4-2-3-1) - Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez (80' Ballo-Toure); Tonali, Bennacer (63' Pobega); Krunic, Brahim Diaz (37' Dest), Leao (80' Origi); Giroud (63' Rebic). All.: Pioli.

CHELSEA (3-4-2-1) - Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James (62' Azpilicueta), Jorginho, Kovacic, Chilwell (90' Cucurella); Mount (46' Gallagher), Sterling (62' Loftus-Cheek); Aubameyang (80' Havertz). All.: Potter.

ARBITRO: Daniel Siebert (Germania).

GOL: 21' Jorginho, 34' Aubameyang

AMMONITI: Mount (C), Giroud (M), Sterling (C), Gabbia (M), Krunic (M), Pobega (M), Gallagher (C), Tonali (M), Ballo-Toure (M)

ESPULSI: 18' Tomori

La cronaca in 5 momenti chiave

18'- CALCIO DI RIGORE PER IL CHELSEA E CARTELLINO ROSSO PER TOMORI! Mount viene messo giù in area da Tomori e l’arbitro Siebert decide per il cartellino rosso diretto. Rossoneri in 10, ma rimangono tanti dubbi sull'entità del contatto

21'- GOOOOOOOOL! VANTAGGIO CHELSEA! JORGINHO! Rigore impeccabile del centrocampista italo-brasiliano: palla da una parte, portiere dall’altra

27'- OCCASIONE GIROUD! Il francese colpisce di testa completamente solo e mette la palla a lato. Grande cross di Brahim Diaz. Kepa immobile…

34'- GOOOOOOOOL! RADDOPPIO CHELSEA! AUBAMEYANG! Meraviglioso triangolo dei Blues che portano Aubameyang al limite dell’area piccola: destro sul primo palo del centravanti gabonese e palla in fondo alla rete

60'- OCCASIONE MILAN! Scorribanda di Leao, cross al centro, la palla arriva sui piedi di Dest ma la conclusione del terzino non inquadra lo specchio

Il migliore

Mason MOUNT – Gioca un tempo, ma è decisivo. La sua posizione tra le linee obbliga Bennacer agli straordinari. E da una sua giocata nasce, di fatto, l’episodio che cambia la partita a favore del Chelsea. Sfiora anche il gol obbligando Tatarusanu a un bell’intervento. All’intervallo Potter gli risparmia fatiche extra, consapevole di averla in ghiaccio.

Il peggiore

Olivier GIROUD – Anche il suo errore è grave. Perché in Champions League il cinismo è tutto; e lo diventa ancora di più se sei un uomo in meno e sotto 1-0. Quella girata di testa, in porta, avrebbe regalato un altro match. E invece...

