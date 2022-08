Si è aperto il playoff con le gare d'andata dell'ultimo turno prima della fase a gironi di Champions League. Tre le gare in programma il martedì sera, la più ricca di fascino quella di Glasgow dove ad Ibrox va in scena la sfida tra Rangers e PSV Eindhoven. Un match particolare perchè di fronte in panchina ci sono Giovanni Van Bronckhorst per gli scozzesi e Ruud Van Nistelrooy per gli olandesi, due che per tanti anni hanno vestito la casacca arancione dell'Olanda. In campo le loro squadre chiudono con un pirotecnico pareggio, 2-2: gli ospiti sbloccano il risultato con Sangare, poi c'è la rimonta dei Rangers con Colak e Lawrence che sfrutta una papera del portiere Benitez, e nel finale la rete di Obispo che fissa il pari.

Nelle altre due gare, successi casalinghi per le due formazioni nordiche. I norvegesi del Bodo/Glimt superano 1-0 la Dinamo Zagabria con una rete nel primo tempo di Pellegrino mentre i danesi del Copenaghen piegano 2-1 i turchi del Trabzonspor. Per i padroni di casa segnano Claesson e Lerager, per gli ospiti Bakasetas. La prossima settimana le sfide di ritorno, chi passa accede alla fase a gironi di Champions League.

Preliminari Champions League, risultati Playoff andata

RANGERS-PSV 2-2

37' Sangarè (P), 40' Colak (R), 70' Lawrence (R), 78' Obispo (P)

BODO GLIMT-DINAMO ZAGABRIA 1-0

37' Pellegrino

COPENAGHEN-TRABZONSPOR 2-1

9' Claesson (C), 49' Lerager (C), 79' Bakasetas (T)

