Tutto facile per il Bayern Monaco nella quarta giornata del gruppo C di Champions League, che in Repubblica Ceca stende il Viktoria Plzen 4-2 e registra la vittoria numero 11 di fila nella fase a gironi, siglando come da pronostico un nuovo primato in questa competizione, senza dimenticare i 32 risultati utili di fila sempre in questa fase del torneo.

assicurarsi matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale restando per il momento ancora a punteggio pieno, anche se il primo posto non è ancora in cassaforte. Per il Plzen invece la strada verso gli ottavi è sbarrata, mentre resta una flebile speranza perlomeno di retrocedere in Europa League, anche se per farlo sarà obbligata a battere nerazzurri e blaugrana. Risultato che, in combinazione con il pareggio pirotecnico tra Barcellona e Inter , permette alla formazione guidata dal tecnico Nagelsmann direstando per il momento ancora a punteggio pieno, anche se il primo posto non è ancora in cassaforte. Per il Plzen invece la strada verso gli ottavi è sbarrata, mentre resta una flebile speranza perlomeno di retrocedere in Europa League, anche se per farlo sarà obbligata a battere nerazzurri e blaugrana.

Poco da dire sul match in sé. L'inerzia dell'incontro svolta immediatamente a favore del Bayern, che ci mette soli dieci minuti per sbloccare le marcature e soli trentacinque, se non meno, per chiudere la partita. Per la formazione di casa un primo tempo indecoroso, senza mostrare alcun segno di opposizione, poi il risveglio nella ripresa approfittando del normale calo di concentrazione degli avversari e segnando addirittura due reti di consolazione.

I guai per il Bayern Monaco arrivano dall'infermeria: oltre ai tanti assenti (Neuer, Musiala, Alphonso Davies, De Ligt, Gnabry e Lucas Hernandez per citarne alcuni) e una panchina cortissima ricoperta quasi solo da giovani nella trasferta in Repubblica Ceca, pure Thomas Muller ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo. Le sue condizioni restano da valutare.

Il tabellino

VIKTORIA PLZEN-BAYERN MONACO 2-4 (primo tempo: 0-4)

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel (46' Holik), Hejda, Tijani, Jemelka (46' Pernica); Kalvach, Bucha; Kopic (26' Jirka), Vlkanova (81' Pilar), Mosquera; Chory (46' Kliment).

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano (70' Wanner), Stanisic; Goretzka (56' Gravenberch), Kimmich; Coman (46' Choupo-Moting), Muller (28' Tel), Sané (70' Sabitzer); Mané.

ARBITRO: Bartosz Frankowski (Polonia)

GOL: 10' Mané (B), 14' Muller (B), 25' Goretzka (B), 35' Goretzka (B), 62' Vlkanova (V), 75' Kliment (V)

ASSIST: Goretzka (B, 0-1), Coman (B, 0-2), Sané (B, 0-4), Holik (V, 2-4)

AMMONITI: Mosquera (V), Sabitzer (B)

ESPULSI: -

L'esultanza dei giocatori del Bayern Monaco e la delusione di quelli del Viktoria Plzen, Champions League 2022-2023 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

10' - 1-0 BAYERN CON MANÉ! Scambio facilissimo tra Goretzka e l'esterno africano, che non sbaglia da solo davanti al portiere.

14' - RETE DI MULLER, 2-0 BAYERN! Assist di Coman che liberissimo sulla sinistra mette un traversone basso al quale Muller, tutto solo, basta appoggiare per il raddoppio.

25' - TRIS BAYERN FIRMATO GORETZKA! Tutto facile per il centrocampista tedesco, azione che parte dalla destra, Kimmich gli lascia la sfera e Goretzka (lasciato libero) può concludere spiazzando il portiere.

30' - Prima vera occasione per il Plzen! Distrazione difensiva del Bayern, Mosquera si trova a tu per tu col portiere, ma viene ipnotizzato.

35' - DILAGA IL BAYERN! 4-0 firmato Goretzka su assist di Sané. Verticalizzazione del numero 10 bavarese e il centrocampista 27enne tedesco realizza la doppietta con uno scavetto ai danni dell'estremo difensore.

62' - E c'è il gol della bandiera per il Viktoria Plzen! Cross dalla sinistra e sponda per Vlkanova che, un po' a sorpresa, spiazza il portiere.

75' - ACCORCIA NUOVAMENTE IL PLZEN, 2-4! Bellissima girata di Kliment servito con un traversone basso da Honik. Bucata la difesa del Bayern per la seconda volta.

Il momento social

Debutto in Champions League per il 16enne Paul Wanner, nato a dicembre 2005.

Il migliore

Leon GORETZKA(Bayern Monaco) - Doppietta e assist, senza dubbio il protagonista principale di un primo tempo che parlava una sola lingua.

Leon Goretzka esulta per la doppietta realizzata in Champions League nel match Viktoria Plzen-Bayern Monaco Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Jan KOPIC (Viktoria Plzen) - Dura soli 26 minuti la sua esperienza in casa contro il Bayern, il tempo che i tedeschi ne mettano a segno ben tre. Tirato giù per scelta tecnica.

