Il "Flash" di fascia sinistra del Bayern Monaco Alphonso Davies secondo il Cies (osservatorio del calcio internazionale) è il calciatore Under 20 più costoso al mondo con una valutazione pari a oltre 180 milioni di euro. Seguono, staccatissimi, i gioielli Jadon Sancho, Ansu Fati ed Erling Haaland.

Unico "italiano" in classifica Dejan Kulusevski, jolly offensivo della Juventus valutato 75 milioni di euro dal Cies, piazzato alla posizione numero otto. Non male per lo svedese...