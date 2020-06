Durante la sfida contro il Werder Brema che ha consegnato alla squadra di Flick il 30esimo Meisterschale della sua storia, il 19enne canadese ha sfrecciato alla velocità di 36,51 km/h. Lo rivela Opta.

Werder Brema-Bayern Monaco è stata una partita che Alphonso Davies ricorderà a lungo. Non solo per l'espulsione, rimediata per doppia ammonizione a poco più di dieci minuti dal termine, e per la gioia della conquista aritmetica del 30esimo Meisterschale da parte della squadra bavarese. Sul terreno del Wieserstadion il 19enne esterno canadese si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto: come riporta Opta, infatti, ha stabilito il nuovo record di velocità di un calciatore in Bundesliga correndo a 36,51 km/h. Si tratta di un primato assoluto per il campionato tedesco da quando questa statistica viene rivelata, ovvero dalla stagione 2013-14.

E ora Davies insidia il trono di Mbappé

Ma c'è di più. Andando ad analizzare le precedenti rilevazioni statistiche in merito alla velocità dei giocatori nei Top 5 campionati europei, si scopre che l'exploit di Davies contro il Werder Brema potrebbe valergli addirittura il primo posto in questa speciale classifica. Secondo quanto rilevato in tempi recenti dal quotidiano francese Le Figaro, infatti, Kylian Mbappé (considerato all'unanimità il giocatore più veloce di sempre) aveva fatto registrare una punta massima di 36 km/h. In attesa di ulteriori riscontri e conferme, ecco quindi che Davies si candida in maniera prepotente a scalzare l'attaccante francese del Paris Saint Germain. Il tutto in una stagione che l'ha visto affermarsi come uno dei talenti più promettenti della squadra campione di Germania allenata da Hansi Flick: per lui un bottino di 3 reti e 9 assist in tutte le competizioni.

