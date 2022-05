Roma è in delirio dopo aver conseguito il successo nella prima edizione della Conference League. In casa giallorossa un trofeo mancava dal 2008. La squadra è stata accolta alle 5 del mattino al rientro da Tirana, presso l'aeroporto di Fiumicino. Nel corso del pomeriggio ci sarà la vera festa con l'abbraccio della città.

I tifosi della Roma in delirio Credit Foto Getty Images

La società, in accordo con le autorità, sta preparando l'itinerario per le strade del centro storico in cui sfilerà il bus scoperto con all'interno giocatori, allenatore e trofeo. Si parte alle 16.30 dalle Terme di Caracalla. Come successe per lo Scudetto del 2001, il culmine dei festeggiamenti si terrà al Circo Massimo in cui convoglieranno i tifosi romanisti. L'ambiente giallorosso ha aspettato per molto tempo questo momento e si preannuncia un'atmosfera caldissima grazie anche al particolare legame della piazza con il tecnico Mourinho.

