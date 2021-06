Il commento della nottata

Il Brasile si inceppa. Con la qualificazione e il primo posto già certi, con un undici stravolto e pieno zeppo di riserve, la Seleção si fa fermare dall'Ecuador e manca l'opportunità di fare quattro su quattro nel girone. Poco male, naturalmente. Ma la serata è dolce soprattutto per la Tri, che grazie all'1-1 di Goiania e alla contemporanea sconfitta del Venezuela contro il Perú, si conquista con le unghie e con i denti l'approdo alla prossima fase. Match deciso da un colpo di testa vincente di Eder Militão, che apre il tabellino pochi minuti prima dell'intervallo, e dal pari a inizio ripresa di Mena. Dopo quelle subite da Venezuela e Perú, finalmente una rimonta positiva per gli uomini di Alfaro, che chiudono al quarto posto ed eliminano il Venezuela.

Già, il Venezuela. Ci sperava, la Nazionale del portoghese Peseiro. Ma dopo la sconfitta per 1-0 contro il Perú deve tornare mestamente sulla terra (e a casa). Gara non eccelsa tecnicamente, come da attese, ma con non poche palle gol da una parte e dall'altra. L'unico a sfruttarne una è André Carrillo, l'ex Sporting, che dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa, quasi in contemporanea col pari di Mena contro il Brasile, supera Fariñez da un passo sugli sviluppi di un corner. È una rete che consente al Perú, in grande sofferenza nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, di chiudere al secondo posto alle spalle del Brasile il gruppo B. Magari non si inerpicherà fino alla finale come nel 2019, ma la squadra di Gareca ha trovato nella Copa la propria casa.

Il Perú esulta contro il Venezuela Credit Foto Getty Images

Il tabellino delle partite

Brasile-Ecuador 1-1 (primo tempo 1-0)

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Emerson, Militão, Marquinhos, Renan Lodi (48' Danilo); Fabinho, Douglas Luiz (63' Casemiro); Paquetá (78' Everton Ribeiro), Firmino (63' Vinicius Junior), Everton (78' Richarlison); Gabigol. Ct. Tite

Ecuador (4-4-2): Galindez; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Franco, Mendez, M. Caicedo (17' Mena), Palacios (72' Plata); Ay. Preciado (84' Pineida), E. Valencia (83' Campana). Ct. Alfaro

Arbitro: Roberto Tobar (Cile)

Gol: 37' Militão (B), 53' Mena (E)

Ammoniti: Estupiñán

Note: -

Venezuela-Perú 0-1 (primo tempo 0-0)

Venezuela (5-3-2): Fariñez; Rosales (69' Gonzalez), Ferraresi, Villanueva, Mago, Hernandez; Casseres (59' José Martinez), Moreno, Castillo (69' Soteldo); Savarino (59' Otero), Cordova (78' Hurtado). Ct. Peseiro

Perú (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Araujo, Callens (27' Abram), Trauco; Tapia (73' Cartagena), Yotun; Carrillo (73' Garcia), Peña, Cueva (83' Valera); Lapadula (83' Ormeño). Ct. Gareca

Arbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Ammoniti: Hernandez

Note: -

Il giocatore del giorno

Angel Mena. E dire che a Goiania non è nemmeno partito dal primo minuto. Un infortunio rimediato da Ayrton Preciado nella primissima parte del match gli ha però schiuso le porte, consentendogli di fare il proprio ingresso in campo. E proprio lui, al rientro dall'intervallo, ha fulminato Alisson con la rete che ha permesso all'Ecuador di passare ai quarti di finale.

Consigli per gli acquisti

Jefferson Savarino. Nonostante la sconfitta e l'eliminazione del Venezuela, è tra i pochi a provare a costruire qualcosa. Calcia da fuori, si movimenta, chiama Gallese alla respinta per due volte. Piccolo (nemmeno un metro e 60) e rapido, esterno offensivo o seconda punta, gioca con l'Atletico Mineiro in Brasile ma ha anche un'esperienza in MLS nel proprio curriculum. In patria ci credono.

La classifica finale del gruppo B

Brasile 10 punti (ai quarti)

Perú 7 punti (ai quarti)

Colombia 4 punti (ai quarti)

Ecuador 3 punti (ai quarti)

Venezuela 2 punti (eliminata)

