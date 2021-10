La Coppa d'Africa ha già subìto uno spostamento dal 2021 al 2022, ma il massimo organismo del calcio africano non ha nessuna intenzione di operare altri spostamenti o addirittura di cancellare l'evento. Il problema è sempre quello, il covid. Nelle ultime settimane alcune Federazioni avevano posto il tema, chiedendo se fosse sicuro giocare la Coppa, se il Camerun- Paese ospitante - avesse una situazione sanitaria tranquilla da potersi permettere di organizzare questa Coppa d'Africa. Nelle ultime ore si è quindi riunito il comitato esecutivo della CAF (il massimo organismo di governo del calcio africano) alla presenza del presidente Patrice Motsepe. Dopo il rapporto ricevuto dalla delegazione che ha valutato la situazione interna al Camerun e la situazione delle strutture dove si disputeranno le partite, la CAF ha deciso: si giocherà.

Ad

Gli stadi del Camerun sono all'altezza e la situazione, al momento, è tranquilla. Ci sono delle problematiche in Africa? Certo, ma non collegabili a quanto si può trovare al momento in Camerun. Questa la decisione quindi della CAF che dà semaforo verde alla Coppa d'Africa: si giocherà dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022.

Coppa d'Africa Delirio Algeria con Bounedjah: 1-0 al Senegal e seconda Coppa d'Africa della storia 19/07/2019 A 18:43

Koulibaly sull'episodio di razzismo: "Non ho dormito 2 notti"

Qualificazioni Mondiali Europa Mancini, che guaio: Verratti salta Italia-Svizzera 2 ORE FA