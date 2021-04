Calcio

Coppa del Re - Lo show di Alguacil dopo la vittoria della Real Sociedad: che show in conferenza

COPPA DEL RE - La Real Sociedad torna a vincere a 34 anni di distanza dall'ultima volta. Non poteva mancare qualche show: non c'è stato quello di Villalibre con la tromba visto il ko del suo Athletic, ma ha rimediato l'allenatore della Real con questa canzoncina in conferenza stampa.

