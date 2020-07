Scivolata killer su Mbappè: il francese esce in lacrime. A rischio il quarto con l'Atalanta?

Kylian Mbappé esce in lacrime dal campo in PSG-Saint Etienne

Nella finale di Coppa di Francia la caviglia destra del talento classe 98' si piega dopo un'entrata shock di Loic Perrin alla sua ultima presenza dopo 17 col Saint-Etienne. Il difensore, dopo il controllo al Var, viene espulso dall'arbitro. L'enfant prodige, dolorante, viene sostituito con Sarabia. Il club parigino è in apprensione in vista delle Final Eight di Lisbona di agosto

Il PSG trema per le condizioni di Kylian Mbappè. L'attaccante francese, grande protagonista del vantaggio contro il Saint-Etienne nella finale di Coppa di Francia, è uscito dal campo in lacrime dopo mezz'ora di gioco dopo un'entrata killer sulla sua caviglia destra da parte di Loic Perrin, difensore e capitano dei biancoverdi.

Champions League Domenech in tackle sull'Atalanta: "Non vedo come possano spaventare il PSG" 18/07/2020 A 19:42

L'entrataccia di Perrin su Mbappè in PSG-Saint Etienne Credit Foto Eurosport

Un durissimo intervento a forbice che ha acceso una rissa tra i giocatori in campo in cui sono fioccati cartellini gialli, tra cui quello di Marco Verratti per proteste dalla panchina. Dopo l'intervento del Var il difensore, alla sua ultima presenza al Saint Etienne dopo 17 anni, è stato espulso dall'arbitro.

La sequenza del video dell'intervento mostra come la caviglia del francese si pieghi letteralmente. Si attendono aggiornamenti delle condizioni dell'attaccante in vista del quarto di finale di Champions League contro l'Atalanta, in programma il prossimo 12 agosto a Lisbona per le Final Eight. La sua presenza è in dubbio. Una tegola enorme per il PSG che dovrà rinunciare anche a Di Maria per squalifica e a Cavani, che non ha prolungato per due mesi il suo matrimonio con il club parigino a differenze di capitan Thiago Silva.

Play Icon WATCH Atalanta ai quarti, che favola: la top 10 dei miracoli della storia della Champions League 00:02:10

Champions League Il PSG torna al Parco dei Principi e si diverte: 7-0 al Waasland-Beveren in amichevole 17/07/2020 A 21:05