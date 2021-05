Il PSG vince la Coppa di Francia. Gli uomini di Pochettino si prendono la finale contro il Monaco: 2-0 con Icardi e Mbappé, un gol per tempo. Partita poco spettacolare, sbloccata in avvio dalla rete dell'ex capitano dell'Inter: dormita clamorosa di Disasi, Mbappé ruba palla in area e regala il gol all'argentino. Nella ripresa il match si vivacizza ma il Monaco non trova la reazione fino alla traversa fortuita di Martins: da quell'episodio gli uomini di Kovac provano a spingere ma vengono ricacciati indietro da Mbappé, che dopo aver colpito una clamorosa traversa trova il gol su assist al bacio di Di Maria. Pochettino alza la coppa, in attesa di provare l'assalto alla Ligue 1 all'ultima giornata: il Lille è avanti di un solo punto.

Il tabellino

MONACO-PSG 0-2 (primo tempo 0-1)

Ligue 1 Il PSG vince, il Lille no: Pochettino a -1 a 90’ dalla fine 16/05/2021 A 18:54

MONACO (4-4-2): Majecki; Sidibé, Disasi (73' Badiashile), Maripan, Caio Henrique; Aguilar (46' Diatta), Tchouaméni, Y. Fofana (60' Martins), Golovin; Volland (73' Fabregas); Ben Yedder (60' Jovetic). Allenatore: Kovac.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi (68' Dagba), Marquinhos, Kehrer, A. Diallo; Paredes (79' Herrera), Danilo, Gueye; Di Maria (90' Sarabia), Icardi (79' Kean), Mbappé. Allenatore: Pochettino.

Gol: 19' Icardi (P), 81' Mbappè (P)

Ammoniti: Marquinhos (P)

Mbappé Credit Foto Imago

La cronaca in 6 momenti chiave

19' GOL DI ICARDI - L'ex Inter sblocca la finale, ma che pasticcio della difesa! Errore clamoroso di Disasi, che perde palla nella sua area: Mbappé ne approfitta e serve Icardi, che a porta vuota non può sbagliare.

39' VOLLAND SUL FONDO - Conclusione insidiosa e deviata: il pallone rimbalza davanti a Navas e si perde sul fondo.

69' TRAVERSA DI MARTINS - Tirocross e traiettoria a sorpresa dopo una deviazione, traversa scheggiata.

71' CONCLUSIONE DI DIATTA - Rimpalli nell'area del PSG, conclusione improvvisa: centrale, blocca Navas.

80' CLAMOROSA TRAVERSA DI MBAPPE' - Pallonetto straordinario dai trenta metri a scavalcare Majecki, solo la traversa dice di no all'ex del match.

81' GOL DI MBAPPE' - Grandissima azione di Di Maria, che pesca il taglio del compagno: tocco sotto da pochi passi e pallone nell'angolino.

Il momento social

Il migliore

Kylian MBAPPE' - C'è sempre il suo timbro: assist a Icardi, traversa e il gol che chiude la partita. Le ambizioni del PSG passano da Kylian.

Il peggiore

Axel DISASI - La dormita in occasione del gol di Icardi è grave e pesantissima ai fini del risultati: in un match equilibrato, è la sliding door.

Come cambierebbe la Juventus con Mauro Icardi

Euro 2020 Verratti, stop di tre settimane: Europei ancora a rischio 10/05/2021 A 21:45